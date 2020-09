Para los profesores de Mallín Grande, Carla Reyes y Robinson Cárdenas, pareciera que las ideas en bien de sus estudiantes no terminan, es más, siempre aflora la creatividad para estar en contacto con los niños a pesar de la pandemia.

Chile Chico.- Lo más reciente fue la “fonda itinerante Tulio Burgos”, donde con muy pocos recursos pero con la intención de recorrer desde la cordillera hasta el lago con un momento en alusión a Fiestas Patrias, transformaron la misma camioneta en la que entregan el material educativo.

La profesora Carla Reyes, se refirió esta actividad, “con el profesor transformamos la camioneta, la convertimos en una fonda itinerante llamada Tulio Burgos, con la cual recorrimos las distintas casas de nuestros niños para visitarlos y desearles unas felices Fiestas Patrias. Además, les trajimos algunos obsequios como volantines, alguna polera, unas cuerdas, mote con huesillos, empanadas que fueron hechas por algunas mamitas, quienes muy amablemente fueron y nos colaboraron. Así es que, muy contentos, celebrando, bailando con un poco de frio en las Horquetas pero fuimos recibidos muy alegremente por la familia Oyarzún”.

Claudia Oyarzún, es madre de Sofía y puso en valor el permanente trabajo de los profesores de la escuela de Mallín Grande y a la vez hizo un llamado a cuidarse a razón de la pandemia. “Aquí estamos con la profesora Carlita y el profesor Robinson, muchas gracias por haber venido a visitarnos, porque este año es diferente para nosotros el 18 de septiembre, porque hay que asumir lo que vino, hay que pasarlo en familia y cuidarse mucho, no salir a ninguna parte y hacer caso a las autoridades de quedarse en la casa”.

En tanto, el director y profesor de la escuela Tulio Burgos Rivera de Mallín Grande, Robinson Cárdenas, relevó esta instancia que les permitió compartir con sus estudiantes.

“Un saludo afectuoso a todas las localidades y habitantes de nuestra comuna, como decía nuestra apoderada Claudia, debemos hacer caso a la autoridad, cuidarnos, para que no falte ninguno el día de mañana. Como decía la colega Carla, la verdad es que, hemos convertido nuestra camioneta en una fonda, con la idea de llegar a todos nuestros estudiantes. Para nosotros es un placer visitar a nuestros estudiantes y apoderados para entregar un pequeño presente”.

Una pareja de estudiantes junto a los profesores de la escuela municipal de Mallín Grande, realizaron también un esquinazo en la plaza de la localidad en homenaje a las Fiestas Patrias.