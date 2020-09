Ricardo Ibarra, lamentó que la Gobernación Provincial de General Carrera se haya transformado en una verdadera “silla musical constante”.

Chile Chico.- Pareciera que ha sido difícil que la Gobernación de la Provincia General Carrera tenga a una autoridad permanente sin que se generen situaciones, a lo menos, llamativas al interior de esta casa de Gobierno. Es así que, luego de que el ex gobernador Mauricio Quercia presentara su renuncia y de forma paralela la Intendenta Geoconda Navarrete confirmara que había una acusación en contra de Quercia por hechos de carácter sexual, la comunidad se encuentra a la espera de un nuevo o nueva representante del Presidente Piñera en la zona.

Para el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, esta es una situación lamentable y al igual que la ciudadanía, espera que quien llegue a ocupar ese cargo, sea alguien del territorio y que conozca a cabalidad la realidad de quienes viven en esta comuna.

“Desde que inició este periodo de Gobierno, en realidad la Gobernación de la Provincia General Carrera se ha transformado como en una silla musical constante. Es la segunda vez que tenemos un periodo sin un gobernador titular, lo que dificulta un poco más la realización de tener un representante del Presidente de la Republica, ahora tenemos un subrogante. Hay que recordar que, en el periodo anterior estuvimos más de nueve meses sin un gobernador titular y ahora no existe ninguna información de cuando se nombraría. Espero por el bien de la ciudadanía que sea una persona de acá, que sepa de nuestra realidad y que después de terminado el periodo siga viviendo con nosotros, que utilice el mismo hospital, los mismos supermercados, las mismas calles, que conozca nuestra realidad. Si no es así, sería lamentable que se trajera a alguien de afuera, que no tiene el apego y el arraigo que se necesita”.

Hasta ahora, lo que ha transcendido, nada oficial, es que se trataría de una mujer quien encabezaría la Gobernación de General Carrera, esto a razón de los hechos que habrían ocurrido con quienes ahora son ex autoridades provinciales. “Sería una mujer, para evitar nuevamente lo que serían las situaciones de maltrato o de intento de abuso a las compañeras de trabajo de la gobernación, lo que me parece horrible. Sobre todo considerando que ninguna autoridad como la Seremi de la Mujer, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, las directoras regionales y provinciales de Prodemu, ninguna se ha pronunciado respecto a cuál es el origen de esta situación que estamos pasando y que habría significado la renuncia del gobernador anterior. No puede ser que este tipo de situaciones estén ocurriendo en pleno siglo veintiuno y que se sigan viviendo sin que ninguna autoridad levante la voz para condenar este tipo situaciones”.

Teniendo claro que el nombramiento de un nuevo gobernador para la zona, depende exclusivamente de la decisión que adopte el Presidente de la Republica, el Alcalde Ricardo Ibarra, enfatizó que debe ser a la brevedad, ya que, existen muchos proyectos e iniciativas que lleva adelante el Municipio y que merecen el respaldo de una autoridad titular que represente al Gobierno y que se la juegue por la zona.