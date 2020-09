Además, ha dado la orden de que cualquier local nocturno que infrinja la normativa sanitaria y el horario del toque de queda, sea clausurado inmediatamente.

Chile Chico.- Durante la mañana de miércoles se desarrolló una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Chile Chico, instancia que fue convocada por el Alcalde Ricardo Ibarra, con el fin de analizar nuevamente la actual contingencia sanitaria en torno al Covid – 19 en la región de Aysén y en nuestra comuna. A la reunión también asistió la Directora del Hospital local, la Encargada de Acción Sanitaria y el Mayor de Carabineros.

El edil junto con mostrar su preocupación por el explosivo aumento de los contagios por coronavirus en la capital regional y el primer caso en Puerto Guadal, aseguró que lo primordial es el autocuidado y en su calidad de Alcalde ha dispuesto medidas para aquellos recintos nocturnos que infrinjan las normativas sanitarias, sean clausurados inmediatamente.

“Tenemos que hacer un autoanálisis en torno a lo que explicaban en la reunión las autoridades invitadas, Autoridad Sanitaria, Directora del Hospital y el Mayor de Carabineros. En ese contexto, lo que corresponde al Alcalde y lo que se nos estaba pidiendo por parte de la ciudadanía, es que, casos como los que ocurrieron en Coyhaique deben hacernos meditar y no cometer los mismos errores, las facultades que tiene el Alcalde están ahí, la ley lo permite y si llega a ocurrir algo similar con los locales nocturnos acá en la comuna, tengan por seguro que la orden es clausurar a los recintos que sean sorprendidos en este tipo de acciones”.

Por su parte, la directora del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Carmen Monsalve, destacó la preocupación del Alcalde y los Concejales en reforzar las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus.

“Encuentro excelente, me parece súper bien que la Municipalidad con su Concejo y todos han estado muy atentos a lo que ha ocurrido, por ello, nos hemos reunido en varias ocasiones a conversar en COE o en reuniones con el Concejo, también con el Consejo Consultivo del Hospital. Así es que, me parece que todas estas son instancias absolutamente necesarias para mantenernos al tanto de lo que está pasando en la región y es una oportunidad para reforzar nuevamente la importancia del cumplimiento de las medidas preventivas”.

Finalmente el Alcalde Ricardo Ibarra, puso en valor el enorme trabajo desarrollado por la encargada de acción sanitaria de la Seremi de Salud en Chile Chico, Carol Solís, quien ha doblegado esfuerzos en los controles y ha reforzado los mensajes preventivos en la comunidad. Como así también relevó la enorme labor de los funcionarios y funcionarias del Hospital Local y de la Clínica de Salud Municipal.