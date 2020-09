El legislador además hizo un llamado a que exista mejor coordinación entre la Municipalidad y las autoridades sanitarias para mejorar la fiscalización durante la cuarentena.

Coyhaique.- Ante el aumento sustancial de casos positivos de Covid 19 que se han registrado los últimos días en la región de Aysén, y que llevaron al Gobierno a tomar la determinación de declarar cuarentena en Coyhaique, el diputado Miguel Ángel Calisto le solicitó al Ministro de Salud, Enrique Paris, que se fortalezca el sistema de salud regional y se entreguen las “herramientas necesarias” para enfrentar la situación.

Según el legislador, “desde el comienzo de la pandemia venimos diciendo que nuestra región no está preparada para enfrentar un brote masivo de covid 19, porque tenemos unos de los sistemas de salud más frágiles de Chile, con pocas camas críticas, pocos profesionales, poco equipamiento y una infraestructura que requiere mejoras”.

“Evidentemente, esto no lo vamos a subsanar de un día para otro, pero le pedimos al Ministro Paris que se puedan entregar las herramientas necesarias para enfrentar el aumento sustantivo de casos de Covid 19. Esta pandemia llegó a la región de una manera brutal, de una manera que no esperábamos. Hoy se requieren más equipos médicos, nuevas camas críticas habilitadas y nuevos respiradores mecánicos”.

“Nosotros tenemos sólo quince camas críticas, y la UCI está en un 70% de ocupación. Los últimos respiradores que llegaron a la Región son una ayuda, pero se requiere contar con todas las herramientas necesarias para dar certezas, generar seguridad para que a nadie le falte una cama si su enfermedad se vuelve más compleja, especialmente si se trata de adultos mayores y personas con enfermedades de base”, señaló.

Calisto además señaló que “espero que haya una mejor coordinación entre el Gobierno, el Ministerio de Salud y los Municipios, porque necesitamos que se fiscalice de mejor forma el cumplimiento de las medidas sanitarias. Frente a una pandemia es fundamental que la fiscalización opere. Acá hay una labor que no se está haciendo por parte de la municipalidad de Coyhaique. Ellos tienen que apoyar con la fiscalización, por lo que hacemos el llamado para que dispongan de las personas para poder hacer esta labor”.

Finalmente, el diputado Migue Ángel Calisto hizo un llamado a la gente de la región, asegurando que “tenemos que cumplir las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno, ya no hay margen para relajarse, al contrario. Hay que respetar la cuarentena y salir lo menos posible de las casas mientras dure esta medida”.