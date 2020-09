Ante la compleja situación sanitaria en la que se encuentra la región y el anuncio de cuarenta para la comuna de Coyhaique, los Consejeros Regionales de la zona sur de la región de Aysén manifiestan su preocupación y solicitan a las autoridades se extremen las medidas para evitar la propagación del coronavirus a otras localidades.

Aysen.- El Consejero Regional de la Provincia de Capitán Prat, Jorge Abello, manifestó su preocupación. “Desde Cochrane manifestar nuestra preocupación por la situación sanitaria que está enfrentando la región a partir de lo que ocurrió en la ciudad de Coyhaique que hoy día tiene con una situación muy, muy compleja a la región y de a poco también a nuestros territorios. Sabemos que no solamente hay casos en las ciudades más grandes, de a poco se ha ido sumando población en Puerto Cisnes. Hemos sabido de Mañihuales, Ibáñez y también en Puerto Guacal, muy cercano a Cochrane. Así que la preocupación de la comunidad es creciente y nos pide que solicitemos a las autoridades de tomar algunas medidas”.

En la misma línea, el Consejero Regional, Carlos Campos, indicó que “Hay varias preocupaciones, entre ellos el abastecimiento de los insumos básicos para nuestras localidades. Son temas que tenemos que ir conversando a medida que van transcurriendo los días con las autoridades, con la Intendenta, con el servicio de salud, para ver cómo se va trabajando esto, cómo vamos viendo la posibilidad de ir tomando acciones mayores. También hacer un llamado para que las barreras sanitarias se cumplan y ahora se deben cumplir con una función mucho más contundente en esta oportunidad”.

En tanto, los Consejeros Regionales de la Provincia de General Carrera manifestaron. “Respecto a lo rápido que se expande este virus solicitamos al sur de nuestra región y en otros territorios, barreras sanitarias efectivas y que se inicie un testeo en los territorios lo más urgente posible para que no tengamos que lamentar más caso y no tener que esperar lo que está pasando hoy día en Coyhaique para tomar más medidas” destacó el Consejero Carlos Quintul.

“Junto a los Consejeros Regionales del sur de la región de Aysén, necesitamos testeos masivos en la provincia General Carrera, en Puerto Guadal ya contamos con un contagio positivo, no sabemos en la comuna de Ibáñez pero prontamente ya nos van a entregar los resultados de aquello y también poder tener barreras sanitarias pero que sean realmente efectivas. Llegó la hora en que los políticos nos pongamos los pantalones y que todos transversalmente, en vez de buscar culpables, salgamos a enfrentar y poder defender lo que hoy día nuestra gente está pasando, que es resguardar su salud” puntualizó el Consejero Washington Medina.