Ante el poco avance que ha tenido el proyecto de reposición de la Escuela Diferencial España, el que estaría entrampado en el proceso de traspaso de los terrenos entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Coyhaique, el Diputado Miguel Ángel Calisto y el Presidente del Centro de Padres de la institución, Santos Márquez, reiteraron las críticas por la gestión de ambas instituciones.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, “reiteramos nuestra preocupación al Ministerio de Bienes Nacionales por el retraso en el traspaso de los terrenos para la construcción de la nueva Escuela España en Coyhaique. Esto lamentablemente tuvo primero atrasos en la Municipalidad, luego pasó por un trámite con el IND, que ha sido bastante expedito, y ahora está nuevamente en el Ministerio”.

“Desde Bienes Nacionales dicen que han ingresado la documentación a la Municipalidad para que se pueda ceder el terreno y se pueda construir esta importante infraestructura. Estamos hablando de un edificio de 5600 metros cuadrados, que atenderá a 115 alumnos que tienen alguna discapacidad y requieren mejores condiciones. Por eso es muy importante que podamos avanzar en la construcción definitiva de esta nueva Escuela Diferencial España”, indicó el legislador.

Por su parte, el Presidente del Centro de Padres, Santos Márquez, indicó que “hace bastante tiempo atrás empezamos a hacer el trámite para que BBNN le ceda su parte al Municipio. Cuando ya había pasado un año, nos dijeron que el trámite no se había hecho de forma correcta, por lo que tuvimos que empezar de nuevo”.

“Hace más menos un mes atrás nos encontramos con la sorpresa que hay un tercer dueño del terreno, el Instituto Nacional del Deporte, IND. El Seremi del Deporte y el Director del IND han tenido muy buena voluntad para agilizar este tema, y ya estarían los documentos para la firma en una notaría y así concretar la fusión del terreno, luego que la Municipalidad lo inscriba en el Conservador de Bienes Raíces.

El dirigente señaló que “esperemos que no se trabe la pelota, que el municipio haga la pega como corresponde y el Ministerio de BBNN no nos ponga trabas. Recordemos que hay un compromiso del Ministro cuando vino a Coyhaique, y él se comprometió a agilizar este tema. Yo voy a estar atento y seguir apretando a Bienes Nacionales, porque nosotros siempre hemos empujado la carreta, pero nos encontramos con trabas y problemas”.

Con respecto a la disposición de la Municipalidad, Márquez señaló que “si usted me dice una nota de un uno a un diez, yo diría un cuatro, porque siempre somos nosotros los que nos hemos ido preocupando y empujando el proyecto. Los fondos están comprometidos con el Gobierno Regional, lo que equivale a un 50%. El otro 50% no lo van a entregar mientras no tengamos el RS, y para eso necesitamos la fusión del terreno. Dos años para este trámite es mucho tiempo. Han habido irregularidades y mala gestión en esto”.

Finalmente, el dirigente señaló que “se trata de un edificio inédito en Chile, que cuenta con acceso en base a la normativa, con piscina terapéutica, gimnasio, una estructura en dos plantas que fue diseñada especialmente para albergar a los estudiantes que alberga este tipo de colegios, por lo que es fundamental que podamos construirlo rápido”.