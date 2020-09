La Federación de Funcionarios de la Salud de la Región de Aysén, Asociación Base Hospital Regional Coyhaique, Base Servicio Salud Aysén y Base Hospital Puerto Aysén, preocupados por la contingencia, exigimos a las autoridades políticas y de salud, extremar las medidas de protección a nuestros funcionarios (as) de la Red Asistencial.

Luego de tomar conocimiento que existen casos positivos de COVID-19 de funcionarios (as) y trabajadores (as) en el área de medicina, salud ocupacional, bogeda del Hospital de Alta Complejidad entre algunos, Subdirección Administrativa del Servicio, Cesfam Víctor Domingo Silva específicamente en farmacia, es que solicitamos nuevamente, de manera urgente que todos (as) los funcionarios del recinto hospitalario deben contar con el equipo necesario de sanidad requerido, esto es guantes, mascarillas, alcohol gel en su totalidad, sin que por ellos las unidades criticas requieran de otros suplementos más técnicos según sea su funcionalidad.

Lamentamos que las autoridades hayan hecho oídos sordos a nuestras solicitudes hace más de CUATRO (4) MESES, en cuanto a proveer los insumos necesarios para nuestros funcionarios (as), lamentamos que varios de nuestros trabajadores de la salud ya se encuentran afectados por no tomar las medidas por parte de los directivos y esperamos que resguarde el protocolo de cuarentena respectiva con buenas noticias en los próximos días.

Lamentamos la tozudez de algunos Directores como el Sr. Leopoldo Oyaneder y Subdirector específicamente médico del Servicio de Salud, ante las múltiples insistencias de su proceder, el no dar su brazo a torcer en el manejo actual de nuestra comunidad hospitalaria. La tozudez presente hoy a la fecha, tiene como impacto en el desmedro a todos los funcionarios, el miedo, estrés absoluto, no recambio de funcionarios, agotamiento físico y mental, malas relaciones, acoso laboral, amedrentamiento. Nos encontramos en un punto sin retorno por lo cual pedimos que aquellos que no den el ancho en sus funciones pongan a disposición de este con inmediatez, le hacen un daño tremendo a nuestra ciudadanía y nuestra comunidad hospitalaria.

Por otra parte hacemos un llamado al Director APS Sr. Leopoldo Oyaneder que cumpla con sus obligaciones y funciones en los establecimientos de atención primaria donde se están gestando los mayores problemas en la red y al Director Subrogante del Servicio de Salud Sr. Julio Vargas de dejar la subrogancia vigente y todo su equipo directivo ante el desastroso manejo de la pandemia covid-19, tomen las responsabilidades de sus cargos y sean dignos de dar el paso a personas preparadas para afrontar esta situación crítica. El no hacerlo dará inicio a entrega de material

confidencial del manejo actual a las autoridades jurídicas contraloría como las fiscalías por comprometer la salud regional.

Por otra parte, la preocupación que hoy existe en toda la red asistencial, específicamente en el Caso del Hospital Regional Coyhaique. Hoy estamos a 24.09.2020, y el Hospital más grande de la región, donde todos los procesos recaen en este, desde partos hasta medidas de alta complejidad, este mismo establecimiento se encuentra quebrado. Desde agosto que el hospital está tratando de hacer malabares con los proveedores para poder comprar productos y servicios que corresponde al subtitulo 22, este comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público, específicamente

•01 Alimentos y Bebidas •02 Textiles, Vestuario y Calzado •03 Combustibles y Lubricantes •04 Materiales de Uso o Consumo •05 Servicios Básicos •06 Mantenimiento y reparaciones •07 Publicidad y difusión •08 Servicios Generales •09 Arriendos •10 Servicios Financieros y Seguros •11 Servicios Técnicos y Profesionales •12 Otros gastos.

Este subtitulo es la piedra angular del funcionamiento de un hospital. Por decreto presupuestario, indigna que las mismas autoridades que deben manejar un presupuesto no cuenten con al menos la documentación oficial mínima, esto por el secretismo que existe en los dineros de salud. Es impresentable que de los 3 mil millones de pesos que recibió el servicio de salud, a través de transferencia de remesas, 2.3 millones de pesos debían transferirse al Hospital de Alta Complejidad. Esto no ocurrió, al contrario lo único que el Hospital ha percibido es 40 millones de pesos pero al subtitulo N° 29. Hoy el hospital, todos los gastos para covid que al menos en subtitulo 21 de gasto de personal eran de 1.100.000 millones nada ha sido percibido, han trabajado hasta hoy con presupuesto corriente, es por ello que al día de hoy ya NO tiene dinero y disponibilidad presupuestaria. Lo que conlleva esto es crítico, de no poder comprar bienes y servicios, desde una simple gasa o suero para nuestros pacientes pediátricos, niños o adultos mayores, hasta no poder cancelar el sueldo aquellas personas que han hecho frente ante la pandemia tanto titulares, contratas y honorarios covid. Impresentable que el Director subrogante Julio Vargas indique en video-conferencia con todo el equipo presupuestario que, el desvío dineros del hospital para entregárselos Atención Primaria. En Todas sus partes se está ante una eventual medidas disciplinarias y jurídicas de apropiación indebida, ya que todos los establecimientos autogestionados en red, deben administrar sus propios recursos y no así el Servicio de Salud, disponer de estos recursos según sea el caso, una crítica y una irresponsabilidad superior. El director y el equipo directivo es responsable de la quiebra del hospital Coyhaique de alta complejidad en estos momentos peak de contagio covid 19 en nuestra región.

Exigimos a la autoridad regional que resguarden con la máxima celeridad los protocolos NO solo a las unidades de urgencia sino a todos (as) los funcionarios (as) de la salud, que trabajan día a día en esta contingencia pandemia COVID19. Además de solicitar que las medidas de control y de sanción sean tajantes aquellos que no respeten lo que está contemplado por norma y ley.

Sin más que agregar, nuestra federación;

SR. ROLAND CARCAMO CATALAN

PRESIDENTE REGIONAL FENAT AYSÉN

SR. FERIS DIAZ QUIROZ

DIRIGENTE NACIONAL CONFENATS SECRETARIO REGIONAL FENAT AYSÉN

SR. JUAN FUENTES BARRIA PRESIDENTE BASE SERVICIO SALUD AYSÉN