El Servicio de Salud Aysén, la Municipalidad de Coyhaique y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, están impulsando una campaña que tiene el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de mejorar el nivel de educación sexual entre jóvenes adolescentes menores de 19 años, en el contexto del Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente, que se conmemora este sábado 26 de septiembre.

La campaña será difundida en redes sociales de las tres instituciones en las que se releva el trabajo que realiza el Servicio de Salud Aysén a través de los programas, Salud Sexual y Reproductiva, mientras que en el caso de SernamEG y el Municipio, se destaca la labor del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. Comprende piezas gráficas y videos con testimonios de las participantes de este último modelo programático y casos exitosos de profesionales de la salud en esta materia.

La Directora Regional de SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers, se refirió al sentido de los talleres del Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, “Los que apuntan a fortalecer la autonomía física de las/os jóvenes entre 14 a 19 años. Para ello aportamos a este proceso de empoderamiento con herramientas y conocimientos que les permita fortalecer su autoestima y autocuidado; lo que en definitiva facilita que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. En el caso de las jóvenes embarazadas, se agregan a todos estos contenidos temáticas tales como maternidad, corresponsabilidad y escolaridad”.

La Encargada de los Programas Salud Sexual y Reproductiva; y VIH/SIDA e ITS, del SSA, Carmen Luz Feris Rubilar, destacó: “La disposición y compromiso de las profesionales que realizan atención directa a través de estos programas, permiten derivar a mujeres a los establecimientos de salud para que accedan a realizarse un control ginecológico, ya sea exámenes de Papanicolau y en algunos casos mamografías; y además acceder a métodos de regulación de fertilidad para planificar embarazos y evitar aquellos no programados. Además, evitar infecciones de transmisión sexual en el caso de la actividad sexual no protegida”.

En el país la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, registra un descenso, de 53,8% el año 2010, al 39,3% el año 2015. La Región de Aysén también ha experimentado este descenso en la tasa de fecundidad, en el grupo de 10 a 19 años, del 35,13% el año 2010 al de 22,9% el año 2015.

Los resultados regionales pueden explicarse y relacionarse con el acceso de las adolescentes a una mayor oferta de métodos anticonceptivos en la Red Asistencial, entre ellos los denominados de larga duración (LARCS), los que presentan menos riesgos de olvido o de abandono. Se suministran a través de profesionales matrones capacitados en el procedimiento de inserción de estos, previo a la orientación y consejería individual que se da; de acuerdo, a las Normas Ministeriales, los criterios médicos de elegibilidad y las recomendaciones de selección, que consideran las particularidades de la anticoncepción en adolescentes.