En la jornada colaboraron Empresarios Cereceros, Flesan, AG de Campesinos del interior de la comuna, Bomberos de Guadal y Bertrand, don Claudio Soto, Prodesal Puerto Guadal Juan Prat, funcionarios municipales de Chile Chico y los equipos de las delegaciones de Mallín Grande, Puerto Bertrand y de “la perla del lago”.

Chile Chico.- Un tremendo despliegue de personas y unión de voluntades permitió la sanitización de las tres de localidades del interior de la comuna de Chile Chico, Puerto Bertrand, Mallín Grande y Puerto Guadal, en atención a que en este último sector se confirmó durante la semana recién pasada un caso positivo de Covid – 19.

Es así que, vecinos y dirigentes se contactaron con el Alcalde Ricardo Ibarra, con el fin de gestionar una nueva jornada de desinfección. La autoridad comunal atendió inmediatamente el requerimiento e instruyó al director de obras municipales, Christopher Saigg, liderar la iniciativa y coordinar la colaboración.

“El Alcalde a nosotros como dirección de obras nos pidió que comenzáramos a realizar las gestiones para que viniéramos a efectuar la sanitización, algo que sabemos obedece al requerimiento de los vecinos. Inmediatamente comenzamos a coordinar y no dudamos en sumarnos, ya que aquí hay un gran equipo de trabajo y todos quedamos satisfechos con el resultado. Pero junto con esto también hacemos un llamado a la comunidad, a tomar en cuenta las recomendaciones de la autoridad sanitaria, usar mascarilla, no tener contacto con muchas personas y cuidarse”, indicó Saigg.

Patricio Villagra, administrador del rubro cerecero, manifestó que sostienen su compromiso adquirido con la comuna, cada vez que se realicen estas jornadas de sanitización.

“Desde el día uno dijimos que íbamos a estar hasta el final y es lo que estamos haciendo hasta el minuto. Es lamentable lo que está pasando, pero bueno, es lo que nos toca vivir y para eso estamos. En este día me pareció raro que Puerto Guadal este sin gente en las calles, pero es lo que hay que hacer, estar en las casas, nosotros haciendo nuestra labor con el Municipio, Bomberos, Cereceros y esperemos que cuando termine este pandemia estemos todos y no falte nadie”.

Por su parte, el director de la tercera compañía de Bomberos y presidente del Consejo de Salud de Puerto Guadal, Miguel Gatica, valoró la instancia preventiva y la calificó como un “acierto del Municipio”.

“La Tercera Compañía es un institución de la comunidad para la comunidad, así es que, nosotros contentos de poder ayudar una vez más en esta actividad, hoy en día tan necesaria y urgente producto de la pandemia. El virus podría estar en la vía publica, por eso es importante, ya que se sanitiza también el frontis de los locales comerciales y de las casas. Esta era una actividad necesaria y urgente por el caso que tenemos en Guadal, la comunidad está un poco nerviosa y con esto le damos mucho más tranquilidad. Así es que, yo creo que esta acción de haberla tomado y decidido el Municipio en forma rápida, fue lo más acertado”.

Una vecina de “la perla del lago”, Florinda Pereda, también puso en valor la iniciativa desarrollada en el interior de la comuna de Chile Chico. “Lo encuentro muy bueno porque la verdad de las cosas es que esto sirve mucho, porque ayuda a desinfectar. Así es que, agradecerle a toda la gente que realizó este trabajo, porque es un trabajo enorme el que hacen, así es que, es muy bueno y dar las gracias al Municipio y a todos quienes hicieron esto”.

Esta nueva jornada de sanitización realizada en Puerto Guadal, Mallín Grande y Puerto Bertrand, fue liderada por la dirección de obras de la Municipalidad de Chile Chico, contó con la enorme colaboración de los Empresarios Cereceros, Flesan, AG de Campesinos del interior de la comuna, Bomberos de Guadal y Bertrand, don Claudio Soto, Prodesal Puerto Guadal Juan Prat, funcionarios municipales de Chile Chico y los equipos de todas las delegaciones municipales del interior de la comuna.