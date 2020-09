Ayuda se concentró en las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén previó al inicio de la cuarentena. Vecinos agradecieron la entrega señalando que “hacía mucha falta”. Intendente Geoconda Navarrete explicó que “para nosotros era clave llegar a los hogares, a sabiendas de la nueva realidad que estamos viviendo a causa de la pandemia”.

Coyhaique.- Entendiendo la nueva realidad que experimentó Coyhaique en las últimas horas, desde el gobierno se entendió que la rapidez en la entrega de canastas del programa Alimentos para Chile debía ser una de las prioridades. Gracias al trabajo mancomunado entre los equipos de Intendencia y las gobernaciones de Aysén y Coyhaique es que, durante la semana del 21 al 27 de septiembre es que se llegó a más de 3.200 hogares con la ayuda del Estado.

Entre las zonas urbanas beneficiadas en Coyhaique estuvieron la población Pedro Aguirre Cerda, la población Santiago Vera Carter, Clotario Blest, Gabriela Mistral y las Juntas de Vecinos Ampliación Prat, Altos del Divisadero, General Bernales, entre otros. Lo propio se hizo en Puerto Aysén, hasta donde se despacharon desde el hangar del Ejército más de 1.200 canastas de alimentos.

Según indicó la Intendente Regional Geoconda Navarrete, lo efectuado por los equipos gubernamentales, más el apoyo de la comunidad civil, ya que era imperioso porque “para nosotros era clave llegar a los hogares, a sabiendas de la nueva realidad que estamos viviendo a causa de la pandemia. Valoro el trabajo de todos quienes han llevado la ayuda a nuestros vecinos y agradezco también la buena recepción de ellos porque el mensaje del gobierno y el Presidente Piñera es uno solo: No los vamos a dejar solos”, dijo la Ejecutivo.

A lo anterior, Geoconda Navarrete enfatizó que “este es un trabajo mancomunado entre autoridades, Juntas de Vecinos y organizaciones sociales, entes claves ya que nos han colaborado con la identificación de nuestros vecinos más necesitados y por supuesto a esas personas invisibles que se han puesto una vez más a disposición de nosotros para colaborar y llegar más rápido a los hogares”.

Desde la población General Bernales, Daniela Quijanes, también dejó en claro que como comunidad están contentos por recibir la ayuda del Estado, precisando que “estamos agradecidos de que el gobierno haya llegado antes de la cuarentena porque en realidad esta cajita hace mucha falta”.

Otro vecino que se mostró contento por recibir su canasta de alimentos fue Exequiel Vera quien dijo estar “muy agradecido por esta ayuda, feliz y contento porque yo no puedo salir; no tengo internet ni nada para sacar permisos y yo tengo que salir a comprar mi pancito que es lo principal, del resto estoy abastecido”, indicó.

Por último, María Cristina Vargas se sumó a los demás vecinos y agradeció especialmente la preocupación de las directivas porque “se movilizaron mucho para que lleguen las canastas a la población Bernales, no cualquiera lo agradece, porque son el motor de nuestra población y lo mejor que fue antes de iniciada la pandemia”, sentenció.