Este martes se realizará una sanitización focalizada en recintos públicos de permanente concurrencia de público. Acción que se replicará en los próximos días tanto en la ciudad del sol como en las localidades del interior de la comuna de Chile Chico.

Chile Chico.- La jornada de este lunes, el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, convocó a una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE), esto a razón de la contingencia sanitaria y luego de confirmarse dos casos positivos de Covid – 19.

Lo importante, señaló el edil es el autocuidado y desde el Municipio ya se han adoptado algunas medidas que han sido planteadas por la propia comunidad.

“La invitación a la comunidad es principalmente a mantener el autocuidado y en lo que respecta al Municipio todas las medidas se toman de manera oportuna y con la seriedad que corresponde. En el caso que nos estaban pidiendo de los recintos deportivos, ayer se tomó la indicación, ya habíamos conversado con los dirigentes vecinales y se cerraron momentáneamente los lugares donde se hace deporte. Y respecto a las denuncias que tenemos de comerciantes ambulantes que vienen de otros zonas de la región o del país, la principal medida es que la gente no compre, ya que si esta gente no se cuida, no sabemos de dónde vienen, que traen productos que también tenemos en el comercio local y se dedican a vender por las casas, son posibles focos de contagio. El llamado principal es que la gente no adquiera estos productos, donde se desconoce la procedencia”.

En tanto, la directora del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Carmen Monsalve, junto con relevar el llamado a que la ciudadanía se cuide, se proteja, puso en valor la coordinación entre los servicios públicos y el correcto funcionamiento del protocolo en el recinto asistencial. “Tenemos una gran cantidad de contactos estrechos producto de estos dos casos positivos, el equipo de epidemiologia del hospital ya realizó las primeras entrevistas epidemiológicas para identificar a estos contactos estrechos, ya ha tomado contacto telefónico con ellos. Este lunes el medico se dirigió a realizar las visitas de rigor que debe efectuar a los casos positivos. Nosotros estamos organizando esto desde hace mucho tiempo, por lo tanto, el equipo actuó de manera muy oportuna”.

Finalmente, el Capitán de Carabineros, Luis Alvarado, instó a toda la comunidad a respetar los horarios de toque de queda y a quienes se les ha instruido cuarentena a efectuarla y obedecer esa medida sanitaria, ya que de lo contrario puede ser detenido o detenida y se realiza un procedimiento policial que es informado al Ministerio Publico, para las acciones que correspondan desde el punto de vista penal. Por ello, todas las autoridades insistieron en el llamado a protegerse, cuidarse en familia, evitar salir sino es absolutamente necesario y utilizar todas las medidas básicas de protección sanitaria.