El ex Intendente Regional ejerció previamente en la Gobernación Provincial en Capitán Prat donde generó el estilo social y de servicio que ha mantenido hasta hoy.

Cochrane.- La agenda electoral está marcada por una serie de definiciones que se deben adoptar durante esta semana en el contexto de las inscripciones de candidaturas a la Gobernación Regional y a las alcaldías de las 10 comunas de la Región de Aysén.

En este marco, de manera ciudadana y transversal en Cochrane, se ha levantado la propuesta de quien ejerció como Gobernador de la Provincia de Capitán Prat, Jorge Calderón Núñez, postulándolo como una de las cartas que busque reemplazar el cargo que dejará el actual edil Patricio Ulloa.

“ES UNA PERSONA ÍNTEGRA Y TIENE EXPERIENCIA”

Jorge Calderón, sociólogo, ex intendente regional y gobernador de Capitán Prat, no ha manifestado públicamente aún su definición ante las eventuales candidaturas que deben definirse próximamente, sin embargo, actores relevantes de la comunidad cochranina han dado a conocer su interés por imprimirle un sello más social que político a la capital provincial, en el nuevo ciclo que vive el país.

Rosa Figueroa, joven emprendedora local, señaló que: “cuando pienso en un futuro Alcalde para mi comuna de Cochrane, me gustaría que sea una persona íntegra en el más amplio sentido, una persona que respete la opinión de los ciudadanos, independiente de la postura política, pero que tenga la capacidad de respetar la opinión, la capacidad de escuchar, de ponerse en el lugar de esas personas, de analizar y poder dar solución a problemáticas que enfrenta nuestra comuna desde hace mucho tiempo, como son Educación, Salud, Conectividad. Esas características veo en Jorge Calderón, y por eso me gustaría que sea el candidato a Alcalde de Cochrane”.

Desde el sector de la Construcción, el trabajador Augusto Landeros, dio a conocer sus impresiones: “Sería bueno que venga una persona como Jorge Calderón, que hizo una buena gestión como Gobernador, que trabajo bien con la gente, con los campesinos, que es cercano y por tanto me gustaría que el fuese el candidato a Alcalde en nuestra comuna”.

“Es una persona con imagen intachable y recorrido amplio en la administración pública, ya que esas características las veo en Jorge Calderón, me gustaría que el represente este sentir ciudadano y trasversal” expresó el joven cochranino, Leonel Aguilante.