Además, el legislador junto al consejero Jorge Abello plantearon su preocupación por la posibilidad que los contagios aumenten en las localidades más pequeñas.

Aysen.- Ante la preocupación que existe por el alto número de contagios registrados de Covid 19, el inicio de la cuarentena indefinida y la poca cantidad de camas críticas en Coyhaique, el diputado Miguel Ángel Calisto planteó la necesidad de implementar un nuevo avión ambulancia para asegurar posibles traslados de pacientes a los que se les complique su situación y aumentar la fiscalización para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Según el legislador, quien se reunió en Santiago con el Ministro del Interior y el Ministro de Salud, “Estos son hechos que hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Yo fui uno de los primeros en pedir cuarentena y limitar el ingreso de personas desde Santiago a través de los vuelos. Lamentablemente el Gobierno no tomó las medidas necesarias en su minuto. Hoy en día, también por irresponsabilidad de nosotros, los propios habitantes, han aumentado mucho los contagios”.

El diputado Calisto agregó que “le reiteré tanto al Ministro del Interior como al Ministro de Salud de poder garantizar el envío de respiradores mecánicos para poder implementar nuevas camas críticas, para asegurar que cualquier enfermo que se complique tenga acceso a este tipo de implementos vitales”.

“También necesitamos habilitar un segundo avión ambulancia. Hoy en día tenemos uno con base en Coyhaique, pero en estas condiciones se hace necesario otra aeronave, para que no tengamos ningún problema de traslado de personas que se les complique su situación. Puede darse la situación de tener a dos personas graves que requieran traslados, si eso pasa el día de hoy, tendríamos problemas”, indicó.

El parlamentario afirmó que “así se hizo en Punta Arenas para enfrentar el aumento de casos, por lo tanto, yo exijo que se entreguen las mismas herramientas a la región de Aysén para enfrentar la pandemia. Ojalá no tengamos que usarlo, pero debemos estar preparados debido al aumento sustancia de personas contagiadas, lo que seguro derivará en más personas que requieran hacer uso de camas críticas y posibles traslados”.

“También necesitamos mejor coordinación, y para esto, tanto el Gobierno como el Municipio de Coyhaique deben hacer un esfuerzo mancomunado para mejorar la fiscalización. Esto se lo plantee al Ministro del Interior. Hemos visto muy pocos fiscalizadores municipales, porque son ellos los que deben estar controlando el funcionamiento de los locales, para así evitar situaciones como la sucedida con el club nocturno que fue ampliamente difundida en la prensa nacional”, señaló Calisto

Preocupación por las localidades

El diputado Calisto además manifestó su preocupación por la posibilidad que aparezcan brotes del virus en las localidades, asegurando que “desde Coyhaique somos los principales exportadores del virus a otras zonas. Recordemos que tenemos un sistema muy frágil de salud, más aún en las zonas más alejadas. Por estos motivos, se debe redoblar los esfuerzos para evitar que aumenten los casos en las localidades más pequeñas”.

Ante esto, el Consejero Regional de la provincia de Capitán Prat, Jorge Abello, señaló que “la comunidad había estado tranquila, porque los números estaban bajos. Luego de la masividad de casos, la preocupación de la gente aumentó. Necesitamos que las barreras sanitarias sean bastante estrictas, que funcionen de verdad, las 24 horas, para tener la tranquilidad que las personas que transiten sean evaluadas e incluso se suspendan ciertos trayectos, siempre resguardando el abastecimiento”.

Finalmente, el consejero Abello indicó que “también necesitamos más testeos. Si el virus estuvo en alguna localidad, una persona estuvo de paso, por ejemplo, es necesario que se hagan más testeos aleatorios y empezar a identificar si el virus ha estado presente en los territorios. En eso no vemos ninguna reacción de la autoridad, por lo que sería importante que esto se comience a realizar”.