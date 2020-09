El Alcalde Ricardo Ibarra en coordinación con la Dirección de Obras Municipales de Chile Chico a cargo de Christopher Saigg, han levantado una serie de proyectos tendientes a entregar fuentes de empleo a varios vecinos y vecinas de las localidades del interior de la comuna. Es así que, el edil llevó estas iniciativas al pleno del Concejo, quienes en forma unánime aprobaron los recursos para que se ejecuten estos trabajos en Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrand.

Chile Chico.- Es precisamente en esta última localidad, donde con gran cariño y preocupación las cinco personas contratadas llevaron a cabo diversas mejoras en espacios públicos, de esta forma, renovaron completamente la superficie del muelle en esta turística localidad. Algo que fue relevado por Christopher Saigg, quien igualmente se refirió a la coordinación que se mantuvo en todo momento con la dirección de obras portuarias del MOP.

“Se llevó a cabo la reposición del muelle de la localidad, donde se utilizaron tablones de lenga. Nosotros realizamos estas obras, debido al mal estado que ya tenía hace mucho tiempo este lugar, algo que en varias ocasiones nos manifestaron los vecinos de Puerto Bertrand. Nosotros en primera instancia no podíamos intervenir, ya que, corresponde a la dirección de obras portuarias, por ello, nos comunicamos con su director don Luis Didier, pidiéndole autorización para que como Municipalidad podamos intervenir en este muelle, quien nos autorizó y realizamos los trabajos. Le enviamos imágenes del resultado de las obras a don Luis, pasó un inspector fiscal a revisar la cubierta del muelle, encontrándola en muy buenas condiciones. Destacamos además que, estos trabajos fueron desarrollados por gente de la localidad, vecinos y vecinas de Bertrand”.

Por su parte, el director de obras portuarias del MOP en la región de Aysén, Luis Didier, destacó la coordinación entre los servicios públicos y el buen resultado de los trabajos ejecutados mediante la Municipalidad de Chile Chico en Puerto Bertrand.

“Esto es un avance, se agradece todo lo que está haciendo la Municipalidad en este minuto por Bertrand, dado que, si bien en un minuto se nos pidió, nosotros no alcanzamos a abordarlo. Estábamos ya en plan de abordarlo, pero la Municipalidad gracias a sus recursos y considerando el tema personas, trabajo e integrar a la comunidad en su labor lo llevó a cabo el Municipio. Me contacté con el Alcalde dándole las gracias tanto a él como a su director de obras Christopher por el avance, ya que esto viene en total beneficio de la comunidad”.

Con anterioridad a los trabajos en el muelle de Puerto Bertrand, se mejoró el puente de acceso al cementerio local, también se repusieron bancas de descanso instaladas en la vía publica, se repuso el cerco rustico y el portal en la costanera, entre otras acciones lideradas desde la Municipalidad de Chile Chico.