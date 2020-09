En todas las localidades de la región habitualmente se registran una serie de inconvenientes que sus vecinos y dirigentes plantean a las autoridades locales para ver posibles soluciones a problemas en las calles, veredas, caminos sin alumbrado público, entre otras situaciones que para el diario vivir es necesario se encuentren en condiciones.

Puerto Gala.- Estas situaciones en una localidad medianamente grande tienen arreglo, tras el reclamo ciudadano o la denuncia pública a través de los medios de comunicación. Pero hechos como estos son más complejos de resolver en pequeños poblados, islas o lugares que están, por ejemplo, en el litoral de nuestra región.

Hace muy poco, la Concejala de la comuna de Cisnes, Gloria Cadagán, visitó Puerto Gala, oportunidad en la que pudo conversar con un grupo de vecinos de la localidad que expusieron en su oficina ubicada en “la perla del litoral”, algunos temas del sector. Le solicitaron, entre otras cosas, que fuese a constatar en terreno el mal estado del alumbrado público y las pasarelas.

Al viajar a la litoraleña localidad, la Concejala fue recibida por los vecinos con quienes recorrió gran parte de la isla, donde pudo constatar las preocupaciones más urgentes que tiene molestos a sus habitantes. Ante esto, Gloria Cadagán manifestó que, “las demandas que tiene Puerto Gala son completamente legítimas, es algo que voy a llevar a consejo, para que sean atendidas”.

Sobre el estado de las pasarelas de Puerto Gala, la Concejala, afirmó que, “están en mal estado, les faltan tablones, algunos están podridos. Sin barandas ni pasamanos, fácilmente se podría generar un accidente”. En cuanto a la condición del alumbrado público, lo calificó como, “deficiente, horriblemente malo, necesita solución inmediata”. Recalcando que lo importante es que sean mejoras completamente, “no parches”, como asegura se ha venido haciendo.

En su recorrido por Puerto Gala, Gloria Cadagán, fue acompañada por la secretaria del comité de electrificación de Puerto Gala, Blanca Zambrano, quien le informó más detalles de las problemáticas, por ejemplo que, el 98% de las luminarias no están operativas, solo habrían cinco funcionando y de manera deficiente. Para Zambrano, es de suma urgencia arreglarlas ya que, “están en malas condiciones, no se han renovado desde que se instaló la energía eléctrica acá en Puerto Gala”, afirmó.

Blanca Zambrano, también en su calidad de vecina y pobladora de Puerto Gala, aprovechó para hacer un llamado a las autoridades, “tenemos todas las ganas de trabajar, no queremos que nos den todo gratis, ponemos a disposición nuestras ganas de apoyar. Nos sentimos un poquito solos, pero si trabajamos en conjunto sería mucho mejor”, concluyó.