A través de denuncias en internet, cartas a la Seremi de Salud y Medio Ambiente de Aysén y a la Oficina de Salud de la comuna, vecinas y vecinos han esperado una solución, sin concretarse nada. Este depósito no sólo contiene los desechos y basuras de la localidad y sus alrededores, sino también, las del Parque Nacional Queulat y Puyuhuapi.

La Junta.- “Es inaceptable que jactándonos como nos jactamos de ser un destino de agua y vida, de naturaleza salvaje, de paisajes hermosos y bosques vírgenes tengamos autoridades que acepten y amparen la existencia de basurales como el que tenemos en La Junta. Donde las montañas de basura se ven desde la misma Carretera Austral, donde el terreno está rodeado de fuentes de agua, mallines, ríos, arroyos, haciendo que la filtración de la contaminación llegue a ríos como el Rosselot y el Palena, donde está lleno de animales salvajes y domésticos que entran y salen a su antojo”, enfatizó Anja Schencke vecina de la localidad refiriéndose a esta problemática.

Por su parte la concejal por la Comuna de Cisnes, Almendra Silva destacó, “la situación del vertedero de La Junta sigue siendo la misma desde que asumimos el inicio de la administración. Situación que se arrastra también desde la administración anterior con el colapso de este sitio, donde la basura está por todos lados en un total descontrol. En el último Consejo Municipal expusimos, los concejales, nuestra preocupación y también pedimos al alcalde cuentas de todas las propuestas que hemos dado, pero, que no han sido acogidas ni canalizadas. En mi caso particular viajé a Futaleufú a conocer la planta de tratamiento, pedí que se genere un convenio de cooperación, donde no tuvo mayor apoyo por parte de la administración, lo que resulta ser muy frustrante. Ahora necesitamos la unión de todos nosotros, más los vecinos para exigir al municipio que tome esto realmente enserio, porque es urgente solucionar el tema del vertedero de La Junta”.

Anja Schencke cometa además “en verano el hedor inunda todo cuando hace calor, los días de viento hacen volar la basura y los árboles hacen flamear las bolsas plásticas. Los cercos atajan desperdicios que flotan fuera del recinto cuando sube el río. Es inaceptable que colchones, baterías, orgánicos y electrodomésticos estén mezclados y en completo desorden, formando montañas de desperdicios. Este basural no se rige por la actual ley a pesar de que hace años se viene pidiendo formalmente a las autoridades competentes que resuelvan el problema, no se ha hecho absolutamente nada”.

Finalmente, Constanza Palacios del Hotel Espacio y Tiempo y miembro colaborador de la Cámara de Turismo y Comercio de La Junta destaca “desde hace aproximadamente siete años, la Cámara de Turismo y Comercio de nuestra localidad, ha tomado la iniciativa en distintas acciones que buscan aportar a una solución para esta problemática, pero también en desarrollar a nuestro pueblo, a la comuna y al territorio al que pertenecemos como un destino de turismo sustentable. Nuestra posición es que independiente del hecho que una solución definitiva pueda tomar varios años en materializarse, la necesidad de reducir, separar, reutilizar y sacar de la comuna para reciclaje la mayor parte de los residuos que se generan, es algo que no puede esperar porque el vertedero actual no da para más. Por eso hacemos como empresa un llamado a nuestras autoridades para que lideren una gestión eficiente para concretar acciones en el corto plazo en el manejo del vertedero y diseñar acciones en el mediano plazo para una solución definitiva”.