La Municipalidad de Chile Chico continúa trabajando por desarrollar acciones preventivas ante el aumento de casos positivos de Covid – 19 en la región y los que se han conocido en últimos días tanto en la “ciudad del sol” como en Puerto Guadal.

Chile Chico.- Es así que, a fines de la semana pasado se desarrolló una nueva jornada de sanitización en las calles de Puerto Bertrand, Puerto Guadal y Mallín Grande. Iniciativa que contó con el apoyo de las AG de Campesinos, Bomberos, Cereceros, Flesan y el personal municipal de Chile Chico junto a las delegaciones.

Este miércoles, se llevó a cabo una nueva medida un poco más focalizada que significó la desinfección de los recintos de mayor afluencia de público y en forma paralela se brindó esta misa acción a los comerciantes de la ciudad, según lo dispuesto por el Alcalde Ricardo Ibarra.

“Muy buena idea, excelente porque nosotros no lo podemos hacer en forma particular, así es que, encuentro genial la idea. Esto sin lugar a dudas era algo súper necesario, da seguridad y más tranquilidad, así es que, muchas gracias”, comentó Ana María Sepúlveda, dueña de un minimarket.

En tanto, Manuel Serpa, del ciber y caja vecina “Olicer”, señaló, “me parece buena la idea y lo que están haciendo, porque permite mantener limpio los lugares donde concurre más público, donde toman las manillas de las puertas, ventanas, los lugares más accesibles. Entonces, esto es bueno para evitar la propagación del contagio que estaría instalado ya en Chile Chico y espero que esto mejore”.

La concesionaria de Correos y dueña de una tienda, Pamela Batier, valoró la instancia, indicando que, “me parece excelente porque aquí llega mucha gente, entonces, para mi es súper bueno. Para la gente, para mí, que este sanitizado es bueno porque uno no lo va a hacer, porque dentro de su negocio uno trata de que todo esté bien y que este afuera sanitizado es buenísimo”.

Esta es una acción que ha coordinado el director de obras municipales de Chile Chico, Christopher Saigg, medida preventiva que aseguró va a continuar en los próximos días.