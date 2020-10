Este año la instancia literaria autobiográfica reunió más de mil 300 los relatos, rompiendo un récord absoluto en su sexta versión. En el extremo sur del país dos mujeres obtuvieron reconocimientos por sus historias, a nivel nacional la ganadora fue Adolfina Miquio Espinoza de Magallanes y en la Región de Aysén Fresia Martínez destacó con su trabajo “Oro y Plata”.

“Yo siempre me trasladé en bote para venir a la escuela, acá en Guadal, y dolían los brazos de tanto remo pa’ poder llegar. Mi abuela, la que me crio, venía con nosotros y nos acompañaba. En esos años la escuela era chiquita, una sola sala nomás”. Este extracto es parte del relato de Fresia Martínez de 95 años, quien desde ‘La Perla del Lago’ compartió un momento de su vida que la llevó a ser el Primer Lugar en Aysén del Concurso Literario Autobiográfico ‘Confieso que he Vivido’, del Servicio Nacional de Adulto Mayor (Senama).

“Este concurso, que forma parte del Plan Nacional de Lectura, se ha consolidado como una gran instancia de participación para nuestros adultos mayores, porque les permite compartir sus vivencias y experiencias. Un ejercicio vital en el contexto sanitario que estamos viviendo este 2020. Nosotros como Senama Aysén estamos muy agradecidos de la convocatoria local y felicitamos a la señora Fresia, como también a don Armando Provoste Jara, que fue una de las menciones honrosas a nivel nacional”, manifestó Romina Hernández, Coordinadora Regional del Servicio del Adulto Mayor.

“Sin lugar a dudas este concurso ha hecho que nuestros adultos mayores se sientan activos y, sobre todo, dejen plasmadas sus experiencias para las nuevas generaciones y nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, estamos trabajando junto a Senama para que estos relatos lleguen a toda la población de Aysén, porque es importante empaparse de las vivencias de quienes llegaron primero, cuyo esfuerzo y legado es lo que hoy disfrutamos”, explicó el Seremi Marcelo Jélvez.

Luego de un arduo proceso de deliberación por parte del jurado, se determinó que el primer lugar a nivel nacional fuese para Adolfina Miquio Espinoza, de 78 años, de la Región de Magallanes, con su relato “Un encuentro especial”.

La votación del jurado consideró también un reconocimiento para la categoría internacional, que recibió 30 relatos de distintos países de habla hispana y cuya ganadora fue María Eloísa Squirru de Argentina, con su relato “Reminicuentos”.

Los resultados se encuentran disponibles en la página web senama.gob.cl y los relatos ganadores serán publicados en la sexta edición de la colección Concurso Literario Autobiográfico Confieso que he Vivido.