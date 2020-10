En las instancias de bienvenida e inicio de los programas, realizadas vía remota, participó la Directora Regional del FOSIS junto al Alcalde de la comuna de Cisnes, quienes compartieron este especial momento con gran parte de los usuarios que recibirán capacitación, asesoría técnica y el financiamiento de un plan de negocios.

El programa Yo Emprendo en su modalidad Semilla atiende a 35 emprendedores de familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, mediante esta oferta preferencial donde participan emprendedores de Puyuhuapi, La Junta y Puerto Cisnes. Yo Emprendo Básico, por su parte, intervendrá a 18 usuarios de Puerto Gala, Puerto Gaviota y Puerto Cisnes, quienes ingresaron a través del sistema de postulaciones regular.

“Agradecida por haber sido seleccionada y contenta de que varios vecinos hayan quedado en el proyecto. Agradecer porque parte de la capacitación incluye cosas que uno no maneja mucho como el marketing y la contabilidad, se agradece que nos capaciten en ese sentido. Por causa de la pandemia no he podido hace funcionar mi emprendimiento estos meses y este proyecto que nos entrega FOSIS va a ser una ayudar para poder retomar mi negocio”, comentó María Luisa Pate, usuaria del programa que tiene un carrito de comida en Puerto Gala.

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén, destacó que “esta semana iniciamos, exitosamente y vía remota, la ejecución de los programas Yo Emprendo que se desarrollan en la comuna de Cisnes. Este trabajo colaborativo nos permite gestionar de mejor manera los recursos disponibles y llegar a apoyar a más de 50 familias que necesitan aumentar sus ingresos a través del emprendimiento, lo que nos entrega una gran oportunidad para sumarnos aportando en reactivar la situación económica local de la comuna, mejorando la calidad de vida de los emprendedores y sus familias.”

“Para nuestra comuna es muy importante poder llegar con apoyo a cada rincón y uno de esos apoyos se ha podido dar gracias a este trabajo conjunto y mancomunado con FOSIS, en el cual, con estos programas, hemos podido beneficiar a gente del litoral de nuestra comuna y obviamente esto no sólo genera la posibilidad de capacitación, también permite fortalecer emprendimientos, ideas y con eso generar desarrollo comunitario. Agradecemos esta suma de energías para apoyar a nuestra gente, que hemos llevado a cabo en conjunto con el FOSIS de la región de Aysén”, aseguró Francisco Roncagliolo, Alcalde de Cisnes.

Cabe mencionar que la ejecución de los programas Yo Emprendo, en este caso, es posible gracias a un convenio firmado entre el FOSIS y la Ilustre Municipalidad de Cisnes.