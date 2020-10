Geoconda Navarrete además instó a la ciudadanía regional a que “seamos empáticos y si está en nosotros evitar que existan más Julias en Aysén, lo podamos hacer”.

Coyhaique.- Luego de conocerse la lamentable noticia de la muerte de Julia, joven de 21 años de la comuna de Coyhaique quien, perdió la vida a causa de un nuevo acto de femicidio según lo estimó Ministerio Público el día de hoy, la Intendente Regional de Aysén condenó su pérdida calificándola de “irreparable”.

Al respecto, Geoconda Navarrete sostuvo que “ayer (por jueves) conocimos la irreparable y equivocada pérdida de Julia, hija de esta región, que lamentablemente fue víctima de la violencia de género, hecho que como gobierno no nos deja indiferentes y por ello activamos la mesa intersectorial de Circuito Intersectotial de Femicidios. Vayan mis condolencias a sus padres, familias y amigos”, dijo.

Acto seguido, la Ejecutivo Regional sostuvo que condena –una vez más- todo acto de violencia, venga de donde venga, entendiendo que esas no son las formas de relacionarse al interior de nuestra sociedad.

“Como mujer y autoridad regional quiero manifestar mi total rechazo a este nuevo acto de violencia, como siempre lo he condenado en mi vida personal y política; en este caso contra una joven de 21 años, que tenía toda una vida por delante” agregando que “confiemos que la investigación de con él o los responsables y se pueda hacer justicia”.

Por lo mismo, y entendiendo que la convivencia se puede ver alterada debido a la pandemia del Covid-19 y más aún ahora que Coyhaique está en fase de cuarentena, la representante del Presidente Sebastián Piñera pidió a la ciudadanía a que “por favor, seamos empáticos y si está en nosotros evitar que existan más Julias en Aysén, lo podamos hacer. Denunciemos, eduquemos, creo que podemos ser una mejor sociedad. Los invito a que nos ayudemos, a que nos cuidemos. Reitero mis condolencias y total apoyo a sus familiares y cercanos y, ruego a Dios para que lo sucedido con Julia no ocurra nunca más…”, concluyó.