Como una buena noticia calificaron los Consejeros Regionales de Provincia de Capitán Prat el inicio del Programa Recambio de Calefactores que se encuentra haciendo su primer llamado en Cochrane y Puerto Aysén; y que tiene por objetivo prevenir la contaminación y mejorar la calidad del aire a través del recambio de un calefactor a leña.

Cochrane.- El programa ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente considera una inversión de 1.800 millones de pesos, 1500 millones del FNDR del Gobierno Regional y 300 millones con fondos sectoriales que permitirá entregar en total 1.175 recambios para Puerto Aysén y 625 recambios para Cochrane.

El Consejero Jorge Abello, destacó el Programa. “Es una muy buena noticia. Tal cual lo habíamos anunciado se ha dado inicio al programa de recambio de calefactores, tanto en Aysén como en la comuna de Cochrane. Una noticia importante de la cual nos hemos hecho parte desde un principio, incluso en la génesis de esto, así que contento. Por eso invitamos a la comunidad a informarse, a participar a quien tenga la posibilidad de hacer su recambio, hágalo”.

A la vez, el Consejero Abello se refirió a los plazos y alternativas de postulación. “Este programa va a estar abierto durante 15 días en Cochrane, hemos hablado de los requisitos y uno de ellos es un aporte o un copago de 30 mil pesos, pero lo principal es tener un calefactor a leña para cambiar y puede optar por la opción de un calefactor a pellet o eléctrico. Un artefacto moderno, que sin duda, viene a ser un aporte importante y significativo para apoyar la descontaminación ambiental, que ocurre principalmente en los meses de invierno”.

“Este programa cuenta con recursos del Gobierno Regional, por eso lo queremos destacar. Invitamos a la gente a participar son solamente 15 días, así que estar muy atento. Esta es una postulación vía online y hemos acordado con el municipio como con la Gobernación para que ellos dispongan de puntos para ayudar en estas postulaciones para aquellas personas que lo requieran” finalizó el Consejero Abello.

En tanto el Consejero Regional, Carlos Campos, indicó que “la verdad es que esta es una gran oportunidad para la gente de Cochrane y también de Puerto Aysén. Es un trabajo que hemos hecho en conjunto con el consejero Abello y también con el consejero Raúl Rudolphi. Siempre el reclamo era que todo estaba en Coyhaique (…). La verdad es que estábamos preocupados en una instancia primera por este programa porque se nos decía que por no ser declarada zona saturada Cochrane ni Puerto Aysén era más complejo llegar con este programa aquí a esta comuna y el Consejero Raúl Rudolphi nos propuso una solución, pues invirtió el concepto y dijo, vamos a iniciar este programa en Cochrane y en Puerto Aysén para evitar ser zona saturada, o sea, para anticiparnos al problema y solucionamos este tema”.

Finalmente, el Consejero Campos señaló que “Hay un detalle que no quiero dejar de lado y es el hospital de Cochrane que tiene calderas a leña entonces hoy tenemos que ver cómo el servicio de salud soluciona este problema porque no podemos tener caldera a leña en un hospital donde vamos a seguir contaminando y la gente, las personas están haciendo el esfuerzo por cambiar sus calefactores para no contaminar. Esto tiene que ver con salud pública (…).