La Primaria del próximo 29 de noviembre es la antesala de una decisión vital para todos quienes vivimos en la Región de Aysén. En la instancia se definirá el candidato único del pacto ChileVamos, para la elección de Gobernador Regional que tendrá cita el 11 de abril del año entrante, por Renovación Nacional el candidato es el actual Consejero Regional de la Provincia de Coyhaique Raúl Rudolphi Altaner.

Prácticamente la mitad de su vida la ha desarrollado en la Región, partiendo el 2000 con dos años de residencia en la austral localidad de Cochrane, donde trabajó muy de la mano con la agricultura familiar campesina, oficio que luego continuo en distintos sectores y comunas de la región, conociendo inmediatamente la realidad de muchas familias de las zonas rurales de Aysén. En lo público, y pasados diez años, tuvo la oportunidad de ser Seremi de Agricultura y subrogar en reiteradas ocasiones a la Primera Autoridad Regional, experiencia que le permitió profundizar el conocimiento y realidad de los distintos territorios de Aysén, afianzando su compromiso personal con el desafío de logar un sano crecimiento rural, sembró también en él, el ideal de un desarrollo cooperativo, sostenible, sustentable y de suma positiva entre los distintos sectores productivos, pues con el fomento de estas actividades se facilitan las condiciones para el desarrollo social y humano de las familias ayseninas, en justicia y oportunidad.

El 11 de marzo del 2018 asumió como Consejero Regional por la Provincia de Coyhaique, luego de una “campaña intensa y gracias a la confianza de la ciudadanía” –así nos comenta- le permitió doblar en votos junto a su compañera de lista, la Consejera Marcia Raphael.

Respecto a su definición y mirada del proceso eleccionario, Rudolphi señaló que “creo en la descentralización, sé que el futuro de Chile está en las regiones y hay que instaurar esa premisa. Mi opción busca poner por delante políticas públicas con sentido común, promoviendo un desarrollo integral y equitativo desde y para los territorios, con alta participación ciudadana y cuidando una distribución eficiente de los recursos”, explicó. “En el corazón del Gobierno Regional estarán las familias de Aysén, por eso queremos impulsar los mecanismos que permitan un diálogo permanente y organizado con la ciudadanía, con los ayseninos y ayseninas, que permita construir una mirada de corto y mediano plazo, apostando por las próximas generaciones más que pensar en próximas elecciones”, destacó Raúl Rudolphi.

Recordar que por primera vez en la historia eleccionaria de Chile, los candidatos deben inscribir un Programa en el Servicio Electoral, al respecto comenta “nuestro Proyecto es la propuesta de construir Región de Aysén desde cada uno de los territorios que la componen, apostar por nosotros, con la visión y anhelos de nuestra gente, poniendo el acento donde el Estado Central no llega, no mira, pues es lejano a la realidad particular de este extenso, duro y a veces difícil territorio. El énfasis debe estar en temas estructurales y estratégicos como conectividad, digital, terrestre y marítima, permanente de los territorios en Aysén y de Aysén al resto del país; promover un desarrollo equitativo de todas las localidades en materia sanitaria y eléctrica; equilibrar la cancha entre el campo y la ciudad; el desafío energético de una matriz renovable, diversificada y descarbonizada al 2035. Es imprescindible generar energía renovable, sustentable y sostenible a bajo costo, pues unido con conectividad, son las claves para el desarrollo y progreso de la Región de Aysén, con características únicas en Chile, que se deben considerar” y agrega que “por ejemplo, pensemos en nuestra región como en una en donde los emprendedores turísticos cuenten con las condiciones de aprovechar los escenarios naturales, de belleza sin igual en el mundo entero, complementando la oferta con alimentos de alto valor que salen de nuestros campos, con el sello de la gente de nuestra región. Eso es una experiencia en sí, pero para eso es indispensable planificar y ejecutar, contando con el mejor equipo humano y profesional disponible para trabajar en y por la Región Aysén. En definitiva, todo apunta a ustedes, a nosotros, a todos… pues se trata de dar las condiciones para el mayor y mejor desarrollo de la persona en todos sus aspectos -social, cultural, económico-, y por ende de toda la comunidad regional”.

En esto destaca la importancia y rol clave que debiera tener “la División Social del Gobierno Regional, pues debe asumir roles más allá de la administración de los fondos del 6%, debe generar políticas y acciones para nuestros jóvenes y adultos mayores, para los habitantes de Aysén en integración y equidad. Así también es indispensable crear e institucionalizar en el Gobierno Regional una unidad especializada en el tratamiento de asuntos y para representar los intereses de nuestros pueblos originarios, en una región en donde uno de cada tres habitantes se reconoce como parte de ellos”

Por último, se pronuncia sobre la situación contingente derivada de la crisis sanitaria, y responde “no podemos desatender y desconocer el rol de inversión y coordinación, eficiente y eficaz, que le corresponderá al Gobierno Regional durante los años 2021 y 2022, donde debemos marcar el acento en obras públicas que generen trabajo y flujos para nuestras comunidades, la recuperación y estabilidad económica marcará mi agenda los dos primeros años. Además, insistiremos frente a la autoridad nacional revisar y territorializar las Leyes de Excepción y Políticas para Zonas Extremas, con el sentido de entregar herramientas y oportunidades directas para el comercio y sector productivo regional”

Finalizó sus palabras, indicando “hoy, en mi rol de Consejero he podido conocer desde el interior qué es y cómo opera el Gobierno Regional, a veces poco conocido e incluso confundido… de estos dos años y medio puedo decir que es una Institución llena de oportunidades para hacer y para mejorar, pero también una institucionalidad que requiere de su independencia y desarrollo propio, de un liderazgo potente que permita posicionar al GORE ante la autoridad nacional. Eso es lo que ofrezco como candidato, para que el día de mañana como Gobernador Regional, con la confianza y apoyo de las familias de Aysén, podremos acelerar el paso y juntos construir la Región que todos anhelamos, recordando siempre que la gran y verdadera riqueza de Aysén es nuestra gente”