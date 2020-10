Con la medida que comenzará a funcionar el miércoles 7 de septiembre se busca optimizar los recursos.

Chile Chico.- El Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, Ricardo Ibarra y la Directora del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Carmen Monsalve, dieron a conocer la modalidad en que funcionará el convenio entre el Municipio y el Servicio de Salud Aysén, que posibilitará la realización de un trabajo conjunto entre el Hospital Leopoldo Ortega y la Clínica Municipal de Chile Chico; instancia en la que participaron vía zoom, el Administrador Municipal, Omar Ruiz, además del Director (S) del Servicio de Salud, Julio Vargas y algunos dirigentes del Consejo Consultivo de Salud del recinto Asistencial como Arnaldo Cruz Peñaloza y Ariel Keim.

“Más que expectantes, estamos esperanzados de que esta alianza entre el Hospital y la Municipalidad, otorgue la mejor calidad de atención que esperan nuestros vecinos; la Salud es un tema que todos los habitantes siempre creemos que podemos mejorar, y los esfuerzos hay que concretarlos, no solamente tener un buen discurso político para decir que nos falta salud, sino que también hay que hacer el esfuerzo humano y económico para implementarlo y lograr que esto sea así”. “Acá se han juntado todos, las buenas voluntades de ambos Servicios, para llevar a cabo una alianza que va a permitir efectivamente que las vecinas y vecinos tengan una mejor calidad de atención”, declaró el Alcalde de la Comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra.

Carmen Gloria Monsalve, informó en detalle lo que significará la estrategia de colaboración entre la Clínica de Salud Municipal y el principal recinto asistencial de la comuna.

“El Hospital en estricto rigor lo que hará, es poder derivar a usuarios directamente hacia la Clínica Municipal, a quienes consultan o demandan una atención inmediata de morbilidad, entiéndase molestias, o dolores que no constituyen una urgencia, por lo que toda la atención se concentraría en la clínica, mientras que el Hospital mantiene la atención continua de urgencia respiratoria, no respiratoria y controles de pacientes crónicos que tienen prioridad en la atención, durante la pandemia; en la medida que se vayan integrando más horas de profesional, tenemos la disponibilidad de la Clínica y el Municipio de instalar otras prestaciones, para ir complementando en este periodo y lo importante es que los dos recintos que prestan atenciones de Salud, se enfocan en un solo objetivo, y eso es, resguardar a aquellos usuarios que realmente requieren de una atención, la puedan tener con el recurso disponible en la comuna”.

En términos sencillos, la Clínica atenderá situaciones de morbilidad y el Hospital todo lo relacionado con problemas respiratorios y de urgencias.

Monsalve informó que la forma de acceder siempre será mediante el teléfono del SOME del Hospital, donde será regulada la dación de las horas de la Clínica Municipal, a partir del próximo miércoles en que comienza la marcha blanca, agregando que el Servicio de Salud Aysén, complementó con otro convenio la cantidad de horas disponibles del médico que trabaja en la Clínica y tendrá jornada completa, con lo que se van a aumentar las horas que se ofrecen a la comunidad, además hay una validación desde el punto de vista de los funcionarios y de la seguridad de la prestación que otorga la clínica, pues tiene autorización sanitaria, y el equipo profesional que emite los informes y las imágenes que ahí se obtienen, es de una empresa certificada para aquello, por lo que todo lo que sale de la Clínica Municipal, (que es un tremendo recurso como el Scanner) el Hospital Regional no lo rechaza y hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente con eso”, concluyó la autoridad de salud.