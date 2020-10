Las obras no han podido comenzar debido a la existencia de construcciones irregulares en el terreno donde se proyectan las casas.

Coyhaique.- Ante la preocupación que tienen los socios del Comité San Luis Guanella por un nuevo retraso en su proyecto habitacional debido a la existencia de construcciones irregulares en el terreno donde están proyectadas sus casas, el diputado Miguel Ángel Calisto instó a la Municipalidad a que agilicen el proceso para darle una solución a estas 39 familias de Coyhaique.

Según Calisto, “este comité, que ya lleva cerca de diez años esperando por cumplir el sueño de la casa propia, ya tienen los subsidios habitacionales y un terreno comprado. Sin embargo, la empresa que se adjudicó la licitación de las obras se niega a firmar el contrato por la existencia de construcciones irregulares que están en este terreno, hecho que debe ser solucionado por la Municipalidad de Coyhaique”.

El diputado agregó que “este es uno de los comités que tiene más avanzado su proyecto habitacional. Sin embargo, han debido pasar por una serie de situaciones que han demorado su construcción, como problemas en el proceso de licitación. Ahora que ya hay una empresa que se adjudicó la licitación, tenemos nuevamente un atraso debido a la existencia de construcciones irregulares en el terreno”.

Calisto agregó que “le exijo a la Municipalidad que agilice este proceso, porque estamos hablando de un comité cuyos miembros son mayoritariamente adultos mayores que ya llevan diez años esperando por sus casas”.

Según Tatiana González, presidenta del Comité San Luis Guanella, “en estos momentos nuestro proyecto está parado. Hace tres semanas fui a firmar contrato para que se inicie la construcción de las casas. Lamentablemente, después nos enteramos que la empresa no ha firmado contrato porque hay unas casas que ocupan parte del terreno. Mientras esas casas estén ahí, la empresa que se adjudicó la licitación no va a firmar el contrato y no va a empezar la construcción de las viviendas”.

“En estos momentos estamos esperando que el departamento jurídico de la Municipalidad dé una respuesta sobre como prosigue nuestro caso. Con la experiencia que tengo, creo que acá se va a demorar, porque siempre ha sido así. Esperemos que se agilicen, porque estamos a pasos que comience la construcción”, señaló.

Finalmente, la dirigente indicó que “hacemos un llamado para que se apuren, porque la gente del comité está mal, está triste, ya no es simpática esta situación, no es gracioso que cada vez que va a empezar la construcción sale algo nuevo”.