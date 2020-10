Tal como conocimos la semana recién pasada, Vanessa Vásquez Elgueta, es la nueva Gobernadora de la provincia General Carrera, asumiendo sus funciones el día lunes 5 de octubre, pero de manera responsable y debido que se trasladaba de una zona de alto riesgo en términos de contagio de coronavirus, como es Coyhaique, a una ciudad con tan solo tres casos a la fecha, Chile Chico, decidió iniciar cuarentena.

Chile Chico.- Es de esta forma que su labor por ahora la desarrolla mediante las diversas plataformas de conectividad virtual como zoom y videoconferencias. También ha sostenido contactos vía telefónica con los medios locales, donde se ha referido a este importante desafío y también se le ha consultado, por ejemplo, si su designación podría estar centrada en que quienes la antecedieron fueron ambos investigados por hechos que tendrían connotación sexual.

“No, la verdad yo no lo tomo así, mi nombramiento no responde obviamente a mi género, tal vez, a las capacidades, al curriculum que tengo y obviamente al desempeño de mis funciones que he desarrollado anteriormente. Yo tiendo a valorar el trabajo que se hace como mujer y espero también que las mujeres se sientan representadas en este cargo, que obviamente a mi parecer también faltaban gobernadoras, así es que, yo me siento sumamente orgullosa de poderlas representar”.

Respecto a la salida de Pedro Durán, quien se habría visto involucrado en un hecho de presunto hecho de acoso sexual, algo similar por lo que estaría siendo investigado el también ex gobernador Mauricio Quercia. Sobre ello, Vanessa Vásquez, señaló que son las investigaciones las que deben esclarecer los hechos, pero, si ello fuera efectivo asegura que tiene todo el rechazo de su parte.

“En lo particular y al respecto, obviamente hay investigaciones, hay reclamos que están en curso, por lo tanto, yo creo que también es importante someterse a lo que ahí se defina y a lo que ahí se diga. Sin perjuicio de ello, que puedo sentir como mujer con situaciones que puedan ser atentatorias contra las mujeres, obviamente es algo reprochable, hay que alzar la voz, hay que señalar que no se deben aceptar y en ese sentido solidarizo con las personas que puedan haber sido victimas de aquello. Pero sin perjuicio de ello, siempre voy a estar a la espera de lo que digan los procedimientos administrativos o judiciales”.

En sus primeros días de trabajo ya se ha contactado telefónicamente con los alcaldes de las comunas de Chile Chico e Ibáñez. Además, sostuvo su primera reunión con el equipo de la Gobernación vía videoconferencia.

“Mi primera gestión fue comunicarme con los alcaldes de la provincia, tanto de Ibáñez como de Chile Chico. Obviamente es muy importante el trabajo que se debe desarrollar con las municipalidades, esta gobernadora lo único que tiene por finalidad es trabajar mancomunadamente, aquí nadie sobra, porque tenemos que remar todos juntos en torno al bienestar de las comunidades, eso para mi es lo mas importante. He estado en una serie de videoconferencias y obviamente con los funcionarios de la Gobernación, tomando inmediato conocimiento de la situación actual de la Gobernación, de los proyectos, ayudas sociales y situaciones que tienen relación con las funciones que hoy vengo a desempeñar”.

En torno al trabajo directo con las municipalidades, en particular, con Chile Chico, una comuna que ha sido fuertemente golpeada en los últimos años por el tema laboral, económico y social, algo que se ha incrementado a raíz de la pandemia. La Gobernadora, aseguró estar dispuesta en bien de la comunidad a empujar el carro para el mismo lado, en temas que refuercen la situación de trabajo y en apoyo de los vecinos y vecinas de la zona.

“Es uno de mis ejes fundamentales y que son principalmente dos, un trabajo con los alcaldes, conocer los proyectos que los alcaldes tengan para la provincia, ver vías de financiamiento, obviamente conversarlo, mi política siempre va a ser de puertas abiertas. Pero para mí también es muy importante la participación ciudadana, los gremios, las juntas de vecinos, los comités, también debo conversar con ellos e interiorizarme que es lo que realmente piensan y necesitan. Chile Chico, Rio Ibáñez y principalmente Chile Chico ha venido con una crisis, principalmente desde hace unos años, todos sabemos que es por el cierre de la minera, un desempleo que se ha generado y hoy en día la pandemia, el tema de turismo también se ve afectado. Por lo tanto, son temas que tenemos que desarrollar, que llevar adelante y fomentar medidas que puedan aminorar en algún momento los efectos negativos de esta pandemia, en ese sentido, todas las autoridades tenemos que remar en ese fin”.

Cada vez que una nueva autoridad llega a un servicio publico y particularmente en áreas donde existe marcada representación política, está la posibilidad de que ingresen funcionarios de mayor confianza y también podrían darse algunos cambios, algo que no descartó Vanessa Vásquez Elgueta.

“Tomé contacto con varios funcionarios, me interesa primero conocer la situación y las reales funciones que desempeñan. Obviamente si yo veo que es necesario formular cambios en la Gobernación y que sean estrictamente necesarios créanme que lo tendré que hacer, sino seguiré con el equipo que esta. Pero eso es algo esta aun en evaluación, porque tengo que tomar pleno conocimiento de cuales son las labores que cada uno de ellos desarrolla en la practica y para mi ese trabajo es importante, no vengo con decisiones ya adoptadas, sino que, me parece mucho mejor tomarlas en terreno”.

Sobre los cuestionamientos formulados por el abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, principalmente por el que rol que pudo haber tenido mientras era asesora jurídica en Carabineros, la nueva Gobernadora de General Carrera, señaló. “Yo tengo que partir diciendo que el trabajo que desarrollé en Carabineros es un trabajo que a mi me enorgullece, me satisface, dejé grandes amigos ahí, grandes personas. Pero sin perjuicio de ello, yo ahí realizaba y aclarar también, el abogado se señala a las manifestaciones ocurridas el año 2012, ese año yo no prestaba servicios a la prefectura de Carabineros Aysén, por lo tanto, no pude haber desarrollado alguna labor en esos momentos. Lo otro es que, mi labor siempre fue de asesoría mas no de jefatura, por lo tanto, las situaciones que se hayan gestado, que se hayan dado, ya son de otro tinte, mas no corrían por decisiones propias mías, eso cabe señalarlo”.

Ahora, respecto a la investigación en la que se ve enfrentado un funcionario de Carabineros de la Tercera Comisaria de Chile Chico, por un presunto caso de abuso sexual. La Gobernadora, Vanessa Vásquez, afirma que hay que esperar el debido proceso, pero si ello es efectivo, “se tiene que actuar con toda rigurosidad que la justicia debe dictaminar en estos casos”.

“Estos antecedentes los tiene el Ministerio Publico y serán sometidos a los Tribunales penales correspondientes, yo dentro de mi profesión también creo en los debidos procesos que deben señalarse. Si esto llega a ser cierto o es verdad lo que se indica, se tiene que actuar con toda rigurosidad que la justicia debe dictaminar en estos casos. Obviamente todo el apoyo a la familia, hay una víctima y hay que apoyarla, hay que estar con ella, pero también el sistema debe seguir funcionando”.

La nueva Gobernadora de la Provincia General Carrera, Vanessa Vásquez Elgueta, concluyó manifestando que, entre los temas urgentes esta realizar un seguimiento al trabajo operativo en torno a la pandemia, como están funcionando las distintas medidas preventivas en la provincia, coordinación con las diversas instituciones, en particular con el Ejercito, es algo que considera debe abordarse con prioridad.