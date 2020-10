Molesto se manifestó el Consejero Regional de la Provincia de Capitán Prat, Carlos Campos, manifestando su preocupación por la falta de interés del Ministro de Vivienda, Felipe Ward, al no existir la disposición ni interés de adquirir los terrenos a Bienes Nacionales para que se proceda a la construcción de viviendas para la gente de Aysén, que llevan esperando junto a sus comités más de 10 años, en algunos casos.

De acuerdo a lo indicado por el Consejero Campos, es impresentable que Bienes Nacionales deba vender terrenos al Serviu para construir, y no ceder los terrenos para dar prioridad a la construcción de sus anheladas viviendas. “El ministro Ward está jugando hoy día al compra huevos con la región de Aysén y a qué me refiero con esto, que hoy día no tenemos terrenos para construir viviendas en la región de Aysén. Hay comités de viviendas que esperan 10 años y hoy día hay una disposición que dice que Bienes Nacionales debe venderle los terrenos al Serviu. Eso es impresentable y hoy no tenemos terrenos para construir en la región de Aysén”.

El Consejero indicó que vivimos en tiempos en que la pandemia nos ha golpeado duro y necesitamos proyectos que generen empleo y junto con ello la reactivación económica de la que tanto hablamos pero poco se hace. “Ni siquiera se aplica el criterio de la reactivación económica, necesitamos reactivar la economía y hoy no tenemos terrenos, lamentablemente hoy un comité va a seguir esperando 10 años”.

Finalmente el Consejero Campos, exige a los Ministros de ambas carteras sentarse a dialogar, a trabajar por lo realmente importante e ir más allá de los discursos. “El ministro de Vivienda nos dice hoy sí estamos trabajando y eso no nos sirve, hoy día nos sirven cosas concretas. Nos sirve avanzar en esto que se siente bienes nacionales, que se siente el Serviu a conversar este tema porque hoy la gente de la región, la gente necesita sus casas, familias completas están esperando sus casas. Así que, señor ministro, creo que ya es hora de arremangarse y dejar de jugar a compra huevos con la gente de la región de Aysén”.

“Vivimos en tiempos complejos como país y como región, la gente está cansada de promesas y debemos cumplirle a quienes por años han luchado por tener algo tan básico e indispensable como su vivienda, su casa propia. Ministro Ward, somos una región pequeñita de un poco más de 100 mil habitantes, pero no por ello menos importante, las familias de Aysén merecen sus viviendas” puntualizó el Consejero Campos.