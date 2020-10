El parlamentario además pidió aumentar los testeos a nivel regional.

Coyhaique.- Consciente de la complicada situación que se vive en la Capital Regional debido al aumento de casos de coronavirus, el Diputado Miguel Ángel Calisto instó al Gobierno a transformar el ELEAM de Coyhaique en un hospital para atender a pacientes con enfermedades y patologías que no sean casos de covid, con el fin de descongestionar al hospital regional y prevenir posibles nuevos contagios.

Según el legislador, “vengo llegando desde Santiago y Valparaíso donde tuve actividades parlamentarias, pero también reuniones con las autoridades de Salud. Ahí planteé la necesidad que el ELEAM de Coyhaique, que tiene una buena estructura, pueda funcionar como hospital no Covid, es decir, que puedan atender profesionales de la salud otras patologías y enfermedades que no tengan que ver con la pandemia”.

“Lo que está pasando en el Hospital regional es que hay focos de contagios, y es evidente la preocupación para las personas que se van a atender por tratamientos médicos por otros temas no relacionados a la pandemia. Acá tenemos una infraestructura que no se está utilizando y que tiene camas habilitadas”, indicó.

Calisto aseguró que “he reiterado al Ministerio para que se pueda adoptar esta medida, para que este centro funcione y así descongestionar el hospital Regional de Coyhaique y evitar que la gente se exponga a un posible contagio. Hoy estamos en una situación compleja, porque los contagios van en alza y con eso también aumentan los casos graves”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “también hemos reiterado la necesidad que se hagan más testeos en el Hospital de Puerto Aysén, de Cochrane y Chile Chico, porque lamentablemente, como han aumentado los casos en Coyhaique, también está la posibilidad de exportarlos a otras localidades y comunas de la región. Lo importante es prevenir y estar preparados, y no reaccionar cuando la situación es más compleja”.