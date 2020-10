Desde marzo de este año el proyecto suspendió voluntariamente sus faenas en acuerdo con la comunidad de Puerto Guadal, atendiendo la preocupación de los vecinos por el aumento del riesgo de contagio en la zona.

Puerto Guadal.- El Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén ratificó lo establecido en la RE Nº334 (otorgada el 12 de agosto de 2019), respecto a que el Proyecto de Rehabilitación de la Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis de Edelaysen, no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En la Resolución Exenta Nº N°202011101213, la autoridad se pronunció luego de revisar los antecedentes proporcionados en la solicitud de invalidación que presentaron algunas familias de Puerto Guadal, así como el expediente de la consulta de pertinencia y de los demás antecedentes proporcionados por la empresa.

Frente al pronunciamiento de la autoridad, la compañía señala que “la rehabilitación de la Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Los Maquis reutilizará parte de las instalaciones existentes de la antigua central que dejó de funcionar a mediados de los años 80, emplazada en un terreno privado que ya había sido intervenido para tales fines. Dada su capacidad de generación, volumen de agua empleada en la generación de electricidad, que no requiere embalse, y por su cercanía al punto de conexión al Sistema Eléctrico; esta obra no es comparable a otras iniciativas de mayor envergadura que sí requieren el ingreso al SEIA”.

Acceso libre y adecuado al Salto El Maqui

En esta línea el gerente del proyecto, Alejandro Gómez ratificó que “desde la etapa de diseño, el proyecto busca conciliar la generación de energía renovable con el atractivo turístico de la zona, denominado Salto El Maqui, asegurando el caudal escénico. Además, el proyecto permitirá potenciar el atractivo natural, el cual recoge la necesidad de contar con acceso libre y adecuado para los vecinos y turistas, que hoy no tienen”.

Mini Central permitirá que se reemplace petróleo diésel en el Sistema

Además, la compañía señaló que “tenemos la convicción de que este es un proyecto amigable con el medio ambiente, el cual permitirá reemplazar gran parte de la generación eléctrica que actualmente se produce con petróleo diésel en el Sistema Eléctrico General Carrera, por generación en base a energía renovable no convencional, disminuyendo de este modo, el uso de combustible fósil, cuyo uso mundial está siendo restringido a modo de energía de respaldo. Además, gracias a su ubicación y características técnicas, el proyecto permitirá mejorar en forma considerable la confiabilidad del Sistema Eléctrico local, permitiendo abastecer en forma más segura, la demanda eléctrica de los habitantes de la zona sur del Lago General Carrera, entre las localidades de Chile Chico y Cochrane”.

El gerente del proyecto reiteró su compromiso con la comunidad, destacando que “seguiremos respetando irrestrictamente el marco legal y normativo; donde esperamos seguir generando espacios de diálogo necesarios con los vecinos de Puerto Guadal, de modo de recoger las distintas sensibilidades locales, así como ha quedado demostrado con la decisión de Edelaysen referente a postergar la reanudación de las obras, en virtud de la situación sanitaria del Covid-19 que afecta al país”.