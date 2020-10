En total se vieron beneficiadas 25 organizaciones, a quienes se les distribuyó un total de $21 millones para la realización de sus proyectos. Intendente Geoconda Navarrete explicó que “son fondos que hoy día son muy necesarios para organizaciones que han dedicado cariño y tiempo a otros y es de todo justo poder darles una mano como gobierno”.

Coyhaique.- La Intendencia Regional de Aysén completó el proceso de entrega del Fondo Social Presidente de la República, que este año 2020 recayó en 25 organizaciones a quienes se les distribuyó $21 millones para ser usado en equipamiento para sedes sociales, deportivas, entre otros.

Este año, entre las organizaciones apoyadas se cuentan: Agrupación Deportiva de Rayuela Tejo Plano Unión de los Lagos, Agrupación entre el silencio y el ruido Coyhaique-Ascoy, Asociación Indígena Millarai, Asociación Indígena Trawulwun, Centro de Padres Fundación COANIL, Club Deportivo Profeco, Club Deportivo Social Fénix, Club Deportivo Viejas Rivas, Club de Adultos Mayores Doña Javiera Carrera, Club de Adultos Mayores Hebras de Plata, Club de Artes Marciales Chile Chico Patagonia, Club Deportivo Social y Cultural El Blanco, Club Deportivo y Social Austral Puerto Puyuhuapi, Comité Campesino Cerro Mirador Río Norte, Grupo Ayuda Fraterna Iglesia Unión Evangélica, Junta de Vecinos N° 26 Lago Polux, Junta de Vecinos N° 6 Puyuhuapi, Organización Social Cultural y Deportiva Antupamu, Taller Adulto Mayor Sonia Navarro, Taller de Adultos Mayores Antonio Samore y Taller de Ancianos La Amistad.

Tras concretar el proceso, la Intendente Geoconda Navarrete explicó que “para nosotros como Gobierno, y en nombre del Presidente Sebastián Piñera, nos enorgullece poder llegar a tantas organizaciones sociales y decirles aquí estamos para trabajar juntos, para decirles que también creemos en su trabajo y en sus sueños, porque sabemos que a través de ellos muchas personas de la región hoy tienen un mejor vivir y queremos seguir fomentando aquello”, dijo.

Las palabras de la Intendente fueron avaladas por los mismos dirigentes, tal es el caso de Paola Rodríguez, Presidenta de la Junta de Vecinos N°6 de Puerto Puyuhuapi, quien sostuvo que “nos sentimos muy agradecidos y muy contentos porque esto genera una reactivación económica, un encadenamiento productivo dentro de nuestra localidad, ya que nosotros apostamos a las colaciones para niños vulnerables de nuestro sector y a su vez vamos a ayudar a estos niños como a la gente que se dedica a la gastronomía y que en este minuto se encuentran paralizados por este tema de la pandemia”.

Rodríguez a su vez, agradeció también el trabajo de los funcionarios municipales de la comuna de Cisnes por apoyarlos en la elaboración y permitirles poder obtener los fondos asignados.

Desde el Centro de Padres y Apoderados de la Fundación COANIL sostuvieron su agradecimiento a “todos quienes nos ayudaron a gestionar el proyecto del Fondo Social Presidente de la República porque vamos a poder hacer la renovación de algunos artefactos que no están en buenas condiciones como la cocina a gas, el refrigerador y la batería de cocina; porque vamos a poder hacer algo que no íbamos a poder hacer en el corto plazo porque no contábamos con ese dinero como organización”.