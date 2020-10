El regalo también incluirá elementos de seguridad para los pequeños, especialmente mascarillas, considerando la contingencia.

Chile Chico.- La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico expuso ante el Concejo Municipal el Plan Navidad 2020, iniciativa que fue respaldada en forma unánime por el Alcalde Ricardo Ibarra y todo los Concejales.

La jefa de la Dideco, Maritza Ojeda, relevó la aprobación de los recursos, que a pesar de estar en medio de una pandemia, entregarán un momento de alegría a niños menores de 10 años en toda comuna.

“El Concejo Municipal aprobó los recursos para este programa de Navidad, obviamente es un programa distinto al del año pasado, a raíz de la contingencia que estamos viviendo por el Covid – 19. Pero ello no quita que podamos entregar un detalle a nuestros niños menores de 10 años en la comuna y que podamos entregar una alegría, quizás de una forma diferente, porque no nos vamos a poder reunir en un espacio como lo solíamos hacer. Pero el espíritu navideño de este gran equipo municipal va a estar presente de una u otra forma, siempre con las medidas preventivas”.

760 niños y niñas serán quienes recibirán un regalo desde Chile Chico hasta Rio León, pasando por cada una de las localidades de la comuna, agregó la jefa de la Dideco.

“Tenemos 760 niños y niñas en la comuna quienes van a ser beneficiados, desde Chile Chico hasta Rio León y recorriendo todas las localidades que son parte de nuestra comuna. Hemos hecho un trabajo previo con toda la red de apoyo, con toda la red que tienen niños en sus estamentos, para que no se nos repitan, entonces, se ha venido realizando un trabajo hace ya dos meses bien minucioso y que termina solicitando los recursos al Concejo para poder empezar a ejecutar y obviamente vienen muchas sorpresas”.

La votación del Concejo Municipal de Chile Chico fue unánime para respaldar el presupuesto que permitirá la compra de los juguetes y elementos de seguridad para los niños, como mascarillas. El hecho de requerir la autorización de los recursos en esta fecha es para no tener inconvenientes con los proveedores y los regalos puedan están para el mes de diciembre, que junto al viejito pascuero, llegaran a cada rincón de la comuna, a entregar en estos tiempos de pandemia, un momento de alegría para los más pequeños.