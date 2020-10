En forma virtual, para evitar riesgos ante la emergencia sanitaria, pero con gran emotividad y alegría, se realizó el pasado viernes la ceremonia on line donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo entrega de terreno para iniciar la construcción de un nuevo conjunto habitacional para las 50 familias integrantes del comité Huilli Ruka de Balmaceda.

El histórico momento fue compartido a distancia por más de 65 participantes, incluyendo las máximas autoridades regionales y sectoriales, dirigentes, familias, organizaciones mapuches de la región, además de la Entidad Patrocinante DALCO Ltda. que asesoró y organizó al comité y la empresa constructora L y D Limitada, que será la encargada de desarrollar la obras.

Cabe recordar que el proyecto habitacional Huilli Ruka nace a partir de la necesidad de un conjunto de familias de Coyhaique, quienes, ante la escasez de terrenos en la capital regional, y con el propósito de contribuir al crecimiento de Balmaceda, deciden proyectar allí sus soluciones habitacionales, dando vida a una nueva población, en un terreno de propiedad del Serviu. En su mayoría se trata de familias descendientes de pueblos originarios, que actualmente están arrendando o en situación de allegados, viviendo en diferentes sectores de la capital regional.

En su saludo a las 50 familias la intendente regional, Geoconda Navarrete, destacó la satisfacción del Gobierno al ver que se empieza a concretar un sueño que parecía casi imposible, al pensar que familias de Coyhaique pudieran tener la opción de construir sus viviendas en Balmaceda, respondiendo así a los legítimos desafíos y anhelos de una vida mejor con nuevas oportunidades. “Ustedes hablaban de esperanza, de tranquilidad, de descanso, sin duda una familia quiere eso y mucho más, quiere poder realizarse, pero no es posible cuando no tenemos la tranquilidad de lo propio, cuando no tenemos la privacidad y a veces ni siquiera podemos educar adecuadamente a nuestros hijos, entregarles los valores y la cultura, que es el sello de este comité. No me cabe duda que este paso de hoy es un camino sin retorno que va culminar cuando estén con sus llaves entrando a sus viviendas. Un reconocimiento a todos en nombre del presidente Piñera, el camino que queda es el más importante y esperamos que se pueda realizar sin mayores tropiezos para que en el mediano plazo puedan estar entrando y disfrutando en los que van a ser sus hogares definitivos”, manifestó.

De igual forma el Seremi de Vivienda, Diego Silva, reiteró el compromiso sectorial para continuar ejecutando obras que impulsen la recuperación social y económica, siempre con el centro puesto en mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. “Para nosotros como Ministerio de Vivienda es fundamental en estos tiempos de pandemia unirnos y hacernos más fuertes para salir adelante con lo que nos ha pedido el Presidente de la República y nuestro Ministro Felipe Ward de recuperar nuestras economías locales a través de la inversión pública que estamos haciendo efectiva. Con el Director Serviu y equipos técnicos hemos estado trabajando para tener de aquí a fin de año nuestro presupuesto corriendo y en marcha. Este proyecto son cerca de 2 mil 600 millones de pesos que vienen a entregar mano de obra a la localidad de Balmaceda y a la gente de Coyhaique, así que agradecemos a los socios y a los dirigentes por confiar en nosotros y en la empresa que va a concretar sus sueños”, indicó.

El Presidente del Comité Huilli Ruka, Juan Vásquez, agradeció el apoyo recibido de diferentes autoridades y destacó la fuerza y perseverancia de las familias, que ya pueden mirar al futuro con mayor seguridad, felicidad y optimismo. “Saludar a nuestras autoridades mapuches de toda la región, agradecer a nuestras autoridades, a la Intendenta por sus palabras y su presencia, ya que esto de una u otra manera corona un trabajo que hemos ido realizando con distintas partes de su equipo y diferentes personas a las que tengo mucho que agradecer, a la Egis, la constructora que han sido un siete con nosotros, consejeros, hermanos y hermanas, a la directiva que ha tenido momentos lindos y álgidos, que sin duda quedan atrás porque hoy es un momento de felicidad”, afirmó.

También la dirigente Sandra Vargas envió un mensaje de agradecimiento y de confianza a los integrantes del Comité, ya que están dando un gran paso en el camino hacia su vivienda definitiva. “Un gran saludo a nuestros 50 socios ya que hoy me siento muy feliz, llena de esperanza al ver que ya van a comenzar a construir las casas de mis queridos hermanos. Como no agradecer a todos quienes formaron nuestro comités y estuvieron con nosotros, hasta ver hoy que todos van a tener su vivienda, van a dejar de pagar arriendo, van a poder criar a sus hijos en sus propias casas, el sol nos alumbró este día y nuestras hermanas de Aysén nos están esperado con una ceremonia bellísima, por eso agradezco a Dios y a las personas maravillosas que he encontrado en el recorrido con este comité”, señaló.

Cabe consignar que los 50 integrantes del comité Huilli Ruka compartirán terreno con otras 68 familias del Comité Los Colonos, que ya inició la ejecución de su proyecto en el mes de julio de este año, lo que permitirá dar vida a un gran conjunto habitacional que sin duda marcará positiva y significativamente la vida de la comunidad de Balmaceda.

El proyecto considera la construcción de 46 viviendas de 49,05 m2, y 4 viviendas de 61,09 m2 (para personas con movilidad reducida) además de equipamiento, áreas verdes y obras complementarias. La empresa L y D tendrá un plazo de 300 días para la construcción de nuevo conjunto habitacional, por lo que se espera que la obra esté terminada en agosto de 2021.