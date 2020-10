Luego de reunirse con dirigentas de los comités Rukantu y Viento Patagón de Chile Chico, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno para agilizar estos proyectos habitacionales, asegurando que es importante seguir proyectando la construcción de viviendas en esta ciudad.

Chile Chico.- Según el legislador, “estamos trabajando con los comités Viento Patagón y Rukantú, abordando un proyecto que estará emplazado en el sector de la costanera. Viento Patagón es uno de los proyectos habitacionales más avanzados. Estamos pidiendo la posibilidad de compra de los terrenos y si es que no hay cabida en el sector costanero, hacer uno de los proyectos en terrenos que ahora son privados”.

“Estamos haciendo las gestiones con el Ministerio para la compra de terrenos, para que en el futuro se siga proyectando la construcción de viviendas en esta ciudad. Chile Chico es capital provincial, por lo que es muy importante seguir proyectando proyectos habitacionales. En algún minuto se van a acabar los terrenos, y tenemos que garantizar que las personas que son de Chile Chico y están optando a casa allá tengan una solución definitiva”, indicó.

“Quiero agradecer el empuje de las dirigentas y la disposición del alcalde Ricardo Ibarra para avanzar en los proyectos de comités de vivienda y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas”, señaló Calisto.

El diputado agregó que “esperamos agilizar este proyecto para poder sacarlo adelante lo antes posible. Le estamos pidiendo plazos y fechas al Ministerio de Vivienda, para ya tener un poco más de claridad, que además creo que va a ser un proyecto habitacional muy bonito frente al Lago General Carrera”.

Según Macarena Sepúlveda, Presidenta del Comité Viento Patagón que agrupa a 68 familias, “actualmente estamos en el proceso de evaluación del terreno. Tenemos uno elegido, pero hay algunos problemas, con partes que están en toma las que deben ser resueltas. Se ha ido avanzando de apoco, porque hace un tiempo estuvimos bastante estancados”.

“Ahora también nos toca ver la calidad de las casas que podemos construir. Actualmente, los terrenos que no tienen tomas no caben todas las familias que componen nuestro comité”, señaló.

Finalmente, la dirigente afirmó que “el apoyo del diputado Calisto ha sido esencial el último tiempo, porque gracias a él hemos podido gestionar las reuniones con Serviu. Nuestro comité ya llevábamos casi cuatro años sin tener grandes avances. Gracias al diputado hemos tenido dos reuniones donde ha habido grandes avances”.