La comuna de Lago Verde será la única en la región de Aysén donde se instalarán dos nuevas antenas de telefonía celular, beneficiando así a dos sectores apartados y que requerían de esta conexión digital, “Lomas Bajas” y “El Turbio”.

La conectividad es algo en que la administración del Alcalde Nelson Opazo, ha trabajo permanentemente y con gestiones al más alto nivel, ya que, la autoridad comunal presentó ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones varios puntos de la comuna.

Es precisamente desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y a razón del trabajo y gestiones del Alcalde, que se ha resulto que Lago Verde, sea la única en la región beneficiada con dos antenas en los sectores antes señalados. Tal como lo resaltó la propia autoridad comunal.

“Resulta del todo satisfactorio que al menos nos hayan considerado con dos antenas para la comuna de Lago Verde. Así es que, en ese sentido nos sentimos absolutamente privilegiados nuevamente como comuna, que nos puedan estar incorporando recursos que vayan en directo beneficio de la comunidad. En este caso, es una inversión que bordea los 400 millones de pesos en la instalación de estas dos antenas que obviamente van a beneficiar en forma directa a los pobladores y los que están proyectando instalarse en el sector de Lomas Bajas y en el sector El Turbio”, señaló el Alcalde Nelson Opazo.

Don Manuel Delgado es un poblador del sector “El Turbio” y resaltó la gran noticia que para él significa que próximamente tengan conexión telefónica en el lugar.

“Para mí y para todo el sector muy importante, además esto se está poblando, así es que, la mejor noticia que podríamos tener nosotros que estamos ahí con problemas de comunicación. Por ello, me parece bien las gestiones del Alcalde, porque está pendiente de los problemas de los pobladores, principalmente en el tema de comunicaciones, de hecho hay una sola radio que está funcionando tarde mal y nunca. Por eso mismo le habíamos planteado este tema al Alcalde, para ver que se podría hacer y hoy es la mejor noticia que podremos contar con una antena”.

Carla Jaramillo, del sector “Lomas Bajas” destacó que por la distancia entre ese lugar y Villa La Tapera, se hacía muy necesario contar con telefonía móvil para estar en contacto con sus familiares. Ahora, saber que la instalación de una antena será una realidad es una gran noticia y en ese sentido, agradece la gestión de la primera autoridad comunal.

“Todos como familia estamos contentos con la gestión del Alcalde, para que en un futuro cercano podamos tener una buena comunicación allá en el campo también. En estos momentos ellos cuentan con una radio, que de repente no funciona y como es una zona aislada, alejada, donde muchas veces no puede llegar un vehículo para hacerles llegar lo que necesiten o solamente para saber cómo están, así es que, esta noticia me parece muy buena e importante. Nosotros desde Tapera al campo estamos a una hora y media en vehículo, mi tíos transitan ese camino a caballo por alrededor de cinco horas para poder llegar a la Villa. Y la instalación de la antena, nos facilitaría muchas cosas también, porque cuando hay mala comunicación allá deben hacer todo un recorrido a caballo y a veces con muy malas condiciones climáticas”.

La conectividad digital obedece al trabajo integral que ha trazado en esta administración el Alcalde Nelson Opazo y todo el equipo que lo acompaña, buscando siempre las mejores opciones que apunten al crecimiento y desarrollo de la comuna de Lago Verde.