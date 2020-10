En el marco de la cuarentena en la que se encuentra la capital regional de Aysén, y que busca, mediante la restricción de desplazamientos dentro de la comuna reducir las tazas de contagio por Covid-19, la Seremi de la cartera de Bienes Nacionales recuerda a sus usuarios que, si bien se mantienen turnos para la atención presencial, se llama a las personas a conocer y preferir los canales online para la realización de sus trámites.

Dentro de los servicios más solicitados a esta repartición pública, está sin duda el proceso de Regularización de Título de Dominio de una Propiedad Particular el que, a través de la aplicación de un procedimiento administrativo, regulariza la situación del poseedor material de un bien raíz. Este servicio se aplica en forma excepcional cuando la regularización resulta difícil o costosa de obtener por otras leyes y busca resolver situaciones históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a las personas tener un Título de Dominio. Así, consolidado el dominio, podrá optar a subsidios, programas de mejoramiento, créditos, vender, construir, arrendar, etc.

¿Cómo realizar este trámite online?

Debe ingresar a la página Bienesnacionales.cl, hacer clic en Guía de Trámites, luego en Trámites Digitalizados, en esta pestaña se encuentra el acceso a Regularización de Título de Dominio de una Propiedad Particular.

Los requisitos para poder postular al saneamiento del dominio son los siguientes:

• Tener posesión material, sin problemas de deslindes, continua y exclusiva por un tiempo no inferior a 5 años.

• No tener juicio pendiente con personas que le discutan el dominio o posesión del inmueble.

• El inmueble a regularizar no debe tener un avalúo fiscal superior a 800 Unidades Tributarias Mensuales si es rural, y de 380 UTM si es urbano.

• El bien raíz debe tener límites claros, de cualquier clase, sean naturales o artificiales, los cuales deben ser aceptados por los colindantes (vecinos).

• Haber ejecutado hechos positivos en el inmueble: arreglos o mejoras en el terreno, instalación de servicios, corte de maderas, plantaciones, sementeras, y otros de igual significación.

Otros trámites que puede realizar en Bienesnacionales.cl

o Arriendo de inmueble fiscal

o Concesión de Uso Gratuito de Corto Plazo

o Concesión de Uso Gratuito de Largo Plazo

o Concesión de Uso Oneroso de un Inmueble fiscal

o Pago de Arriendos Online

o Pago de Concesiones Onerosas Online

o Pago de Saneamiento de la Pequeña Propiedad Raíz

o Pago de Ventas Online

o Solicitud de Atención a la Ciudadanía

o Denuncia de loteos irregulares

o Libre acceso a una playa de mar, río o lago (denuncia)

La Seremi de Bienes Nacionales continúa realizando atenciones presenciales en su horario habitual, a lo que se suman las vías no presenciales: teléfono 672 576713, correo electrónico consulta11@mbienes.cl y redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.