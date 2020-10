Parlamentario valoró la decisión presidencial, señalando que la extensión del plazo permitirá abordar aquellas iniciativas que aún estaban pendientes de ejecución.

Aysen.- Como positiva calificó el senador David Sandoval, la decisión del Presidente Sebastián Piñera de prorrogar por otros tres años la vigencia del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), con el objetivo que algunas de las iniciativas en la cartera original puedan ser desarrolladas.

En la región, el plan consideraba la ejecución de 172 proyectos por un total de $514.210MM, de las cuales 93 están terminadas, 44 se encuentran en ejecución y 8 no se han iniciado. “Esto implica que hay una cartera no menor de proyectos que involucran recursos significativos, que aún no entran en fase de ejecución, por lo tanto esta prórroga, permitirá salvar esta situación”, puntualizó.

Modalidad de evaluación

Sobre este tema, Sandoval dijo que es algo que se deberá seguir discutiendo con el Ejecutivo. “Muchos de estos proyectos, al estar incorporados en el programa (PEDZE), permitieron su desarrollo material, ya que de otra manera era imposible obtener las recomendaciones técnicas para su financiamiento y menos para su ejecución. Por lo tanto nos parece una noticia relevante para la región”, señaló.

Por lo mismo, consideró relevante poder corregir este proceso de evaluación técnica de las iniciativas, ya que estima que se ha transformado en un cuello de botella para otras iniciativas muy relevantes, entre ellas, la conexión de fibra óptica tanto de Villa O´Higgins como de Lago Verde. “Los RS no están dando la recomendación favorable, no obstante la vital necesidad que tienen esas comunidades, más aún hoy en día, de conexiones eficientes en materia digital”, recalcó.

Proyectos pendientes

Respecto de las iniciativas que aún no están iniciadas, y que contemplan una inversión de poco más de 13 mil millones de pesos, Sandoval se refirió específicamente a la planta faenadora de carne, que contempla recursos por $3.000 MM. “Discutir la oportunidad, en mi opinión, de esta planta, toda vez que construir un matadero es prácticamente construir un galpón, y eso evidentemente no tenía sentido, más cuando en los alrededores de Coyhaique, en el sector de Alto Baguales, tenemos una infraestructura que si bien es privada, es una infraestructura que está disponible para realizar un plan de faenamiento e incluso con un nivel de inversiones ya ejecutado”, subrayó.

Sobre los otros proyectos que se contempla poner en marcha, el parlamentario valoró la construcción de infraestructura turística para el Parque Nacional Queulat, los miradores en ruta 7 y 240, como también la infraestructura fundacional de la Universidad de Aysén, además del alcantarillado y casetas sanitarias para puerto Bertrand, entre otros.

Por último, el legislador señaló: “Valoramos la iniciativa, nos parece un avance y sigamos resolviendo los problemas técnicos que tenemos para los procesos de recomendaciones de los proyectos”.