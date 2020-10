Sin embargo, de manera particular el alcalde de Rio Ibáñez, Marcelo Santana, cree que en las próximas semanas podría cambiar esta medida en beneficio del turismo, aseguró.

Aysen.- En estos días cuando se ha planteado la posibilidad de levantar el cordón sanitario en la región, aun cuando existen varios casos activos y día a día aparecen nuevos positivos de coronavirus en Coyhaique e incluso en otras localidades que hasta hace poco estaban libres de esta pandemia como Puyuhuapi, no se ve como una buena idea ni alternativa abrir la región.

Esta es una materia que los Alcaldes agrupados en la Aremu han dialogado en más de una oportunidad.

“Estamos siempre hablando de un escenario hipotético de levantamiento del cordón sanitario, situación que tiene múltiples aristas y que por lo tanto, no tiene una voz unísona dentro de los alcaldes, no es que todos los alcaldes estén a favor o en contra del levantamiento del cordón sanitario. Si en algo coincidimos algunos es que, hoy día cuando la mitad de la población regional está en cuarentena por la comuna de Coyhaique, levantar una medida restrictiva como esa parece ser no el mejor momento, en eso estamos, yo diría que todos de acuerdo”, indicó el presidente regional de Aremu, Marcelo Santana.

Ahora, en lo particular y como alcalde de Rio Ibáñez, Marcelo Santana, comenta que, “hay algunos que pensamos que es necesario generar certidumbre, certezas, a las empresas que trabajan en el rubro turístico, de modo también que se puedan empezar a planificar para la concreción de la aplicación de los protocolos de seguridad, también para habilitar reservas para los próximos meses de temporada turística y para ello es necesario saber, aproximadamente cuando se podría levantar esta medida y también incorporar otras. Nosotros siempre pensamos que, una vez que el cordón se levante, se pueda implementar aduanas sanitarias en los ingresos, que se siga exigiendo el PCR, que también los múltiples rubros asociados al turismo, incorporen sus protocolos de seguridad, se informe muy bien a las comunidades donde se desarrolla turismo, como van a funcionar estas empresas. Es decir, empezar a trabajar y planificar lo que pudiera ser una temporada turística los meses de diciembre, enero y febrero. Bajo ese escenario, en mi opinión particular, creo que un levantamiento de cordón sanitario durante las próximas semanas, no estoy hablando que se levante inmediatamente sino que las próximas semanas, pareciera ser una medida que facilitará la práctica y el desarrollo de las actividades turísticas”.

OPINION DE LA AREMU

Al ser consultado por la opinión de la organización que preside a nivel regional, Aremu, Marcelo Santana, indicó que los alcaldes de Aysén no están de acuerdo con levantar el cordón sanitario. “Es un tema que seguimos conversando, pero yo te diría que hoy día mayoritariamente los alcaldes piensan que no es una buena medida el levantamiento del cordón sanitario”.