El legislador anunció la presentación de un proyecto de resolución en esta línea.

Coyhaique.- Consciente de los graves problemas económicos que están enfrentando los microempresarios de distintos rubros en la región de Aysén por las medidas sanitarias para combatir la pandemia, el diputado Miguel Ángel Calisto planteó la necesidad que se cree un nuevo subsidio que permita a estos emprendedores pagar el arriendo de sus locales comerciales.

Según el diputado Calisto, “me he reunido con emprendedores y microempresarios de distintos rubros. La semana pasada conversamos con representantes del rubro de la belleza de Coyhaique, es decir la gente que tiene peluquerías y centros de estética. También me he reunido con la gente del mundo gastronómico y del turismo. Existe mucha preocupación por el panorama económico que enfrentan, y es fundamental que se implementen más medidas para ayudarlos”.

Calisto agregó que “en este sentido, estamos pidiendo que se cree un subsidio enfocado especialmente en los microempresarios y emprendedores para que puedan pagar el arriendo de sus locales. Muchos de estos negocios no pueden seguir atendiendo, están cerrados, especialmente en Coyhaique que está en cuarentena. Ellos tienen que seguir pagando el arriendo, porque tienen ocupado el lugar pero no pueden producir”.

“Una medida como esta sería de gran ayuda para los restaurantes, centros de belleza y todos los negocios que no pueden funcionar debido a las medidas sanitarias. En tiempos de crisis evidentemente tenemos que apoyar a la gente de la región que lo está pasando mal, sobre todo en Coyhaique donde ya llevamos un mes de cuarentena”, indicó.

Calisto afirmó que “por estos motivos, vamos a presentar un proyecto de resolución en esta línea, porque la ayuda que ha entregado el Gobierno no ha sido suficiente”.

Finalmente, el legislador señaló que “muchos de estos emprendedores y micro empresarios sufrieron una disminución de sus ventas y llevan meses cerrados por la cuarentena, con muy pocas ventas. En Coyhaique además la situación se pone más compleja por la cuarentena, por eso necesitamos más medidas de ayuda”.