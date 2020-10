El legislador además aseguró que apoyará el proyecto para que la gente con rentas vitalicias también puedan acceder a este retiro, como también el que permite a enfermos terminales retirar la totalidad de sus ahorros.

Valparaíso.- Este martes el Diputado miguel Ángel Calisto participó en la Comisión de Constitución de la Cámara donde se aprobó en general el proyecto que permite un segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales, instancia en la que aprovechó de defender la iniciativa, asegurando que el Gobierno no ha presentado propuestas “concretas” para ir en ayuda de quienes están más afectados por la crisis económica.

Según el legislador, “de un total de once millones de Chilenos que cotizan en las AFP, nueve millones han realizado el primer retiro de los fondos. Esto demuestra que el país lo está pasando mal. Hay una crisis económica fuerte. Estos fondos ayudan, porque son de los cotizantes, y tienen el derecho a utilizarlos”.

“Este segundo retiro le va a permitir a mucha gente de clases media que tiene pequeños negocios, que están con serios problemas económicos, que deben arriendos, podría ser de gran ayuda para salir adelante. Hago un llamado al Gobierno a tener más sensibilidad en este tema, porque son muchos emprendedores que lo están pasando mal, muchas comunas que aún están en cuarentena, como Coyhaique”, indicó.

Calisto agregó que “este segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales es una ayuda frente a la falta de propuestas del Gobierno y medidas mucho más concretas. Quiero señalar que en sala voy a apoyar este proyecto, como también el que permite a la gente con rentas vitalicias poder retirar parte de sus ahorros, porque hay mucha gente que no ha podido tirar mano a su propio dinero por estar en este sistema”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto afirmó que “creo que en estos tiempos en el Congreso tenemos la misión de dar soluciones reales a la gente. También voy a apoyar el proyecto que permite el retiro total de los fondos a las personas que están sufriendo una enfermedad terminal, esto es de sentido común, porque es dinero que les pertenece y esas personas deben tener la posibilidad de decidir en que lo van a utilizar”.