Como una buena noticia valoró el Consejero Regional de la provincia de General Carrera, Washington Medina, la extensión la vigencia del Plan de Zonas Extremas, un plan que ha sido exitoso y que ha permitido desarrollar importantes proyectos para la región y que permitirá dar continuidad aquellas iniciativas que estaban pendientes.

Coyhaique.- “Es una gran noticia que el Plan de Zonas Extremas se extienda hasta el año 2023. Nosotros estuvimos en la comisión de la Cámara de Diputados liderado por los parlamentarios de la región de Aysén, hablando también sobre esto, que era que era muy importante que este gobierno pueda darle, continuidad a un programa que fue exitoso y que tuvo un impacto tremendo en la región en proyectos emblemáticos que se llevaron a cabo, como es uno de ellos, la pavimentación”.

El Consejero se refirió a dos proyectos importantes para la comuna de Ibáñez que están pendientes y que se espera se puedan materializar. “hay dos proyectos que son muy importantes para la comuna de Ibáñez uno tiene directamente relación con el programa de zona extrema, que es la infraestructura de la Posta Rural de Cerro Castillo, hemos generado la presión y el compromiso que tenemos por parte del ministro de Salud, también por parte de la Intendenta, pero que se tienen que concretar la recomendación social, la aprobación y priorización por parte de la primera autoridad para que lo aprobemos a través del Gobierno regional”.

“Segundo, es la costanera de Puerto Río Tranquilo, un proyecto anhelado por muchos años que han pasado muchos diseños que se han caído. Estos diseños también están dentro del programa de zonas extremas y le hemos estado haciendo seguimiento (…). Esperamos que también podamos contar con la recomendación social (…). Una costanera que viene a dar protagonismo que se merece Puerto Río tranquilo, una infraestructura que va a permitir generar un reordenamiento de todos los puestos de venta para las excursiones, tanto exploradores como viajes a capilla de mármol”.

Finalmente el Consejero Medina indicó que “también me preocupa que muchos diseños que son aprobados por el Gobierno Regional lamentablemente se caen o se pierden los recursos que son de todos los chilenos, por ejemplo, la Costanera de Puerto Guadal que hoy día está a través del convenio de programación con el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional se ha caído casi dos veces el diseño. Hemos gastado casi más de 200 millones de pesos, que son plata de todos los chilenos, creo que ahí, en las situaciones que estamos viviendo, en las pandemias, en catástrofe, nosotros debemos velar también por el resguardo de los recursos. Entonces, cada vez que llega un alcalde, sin importar el color político, si nosotros financiamos un diseño determinado con plata de todos los chilenos, aportado y apoyado por el Gobierno Regional, no tiene por qué venir ese alcalde porque no le gusta el anterior y se cae ese diseño y se pierden esos recursos”.

“Nosotros no debemos permitir, no somos un buzón de miles y miles de millones de pesos que debemos resguardar y que debemos darle garantías para que esos diseños tengan el éxito final, que es poder mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Aysén” puntualizó el Consejero Washington Medina.