Esto, a partir de la solicitud de concesión de uso oneroso por parte de la fundación Parque La Tapera, ligada a la familia Luksic, en la comuna de Tortel.

Aysen.- “Hay que resguardar, de sobremanera, el interés y vinculación con cualquier requerimiento de carácter local”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la solicitud de concesión de uso oneroso por parte de la fundación Parque La Tapera, ligada a la familia Luksic, en la comuna de Tortel.

En ese sentido, el parlamentario señaló que el Estado siempre debe tener presente “que no puede entregar ninguna propiedad ni terreno sin que previamente se haya hecho una articulación absoluta” con todos los actores locales, porque dijo que “siempre van a haber alternativas”.

Y esto recordando la espera que por años han debido pasar numerosos pobladores en distintos sectores de la región de Aysén, en materia de regularización de terrenos. “Está el caso de pobladores del sector Fiordo Steffens, hay vecinos en las inmediaciones de Puerto Cisnes que por años han tratado de regularizar pequeñas parcelas que son para uso de pobladores de la misma zona, pero que ha sido imposible obtener sus regularizaciones”, puntualizó.

“Una vez nos correspondió a nosotros hacer una fiscalización de muchas de las concesiones que se entregaron hace algunos atrás y detectamos que la mitad de ellas, no cumplía con las exigencias; todo lo que ofrecían para los proyectos de adjudicación terminaban rara vez por ejecutarse o éstos tenían una aplicación bastante distinta a lo que habían establecido”, agregó.

Por lo mismo, Sandoval fue categórico en señalar que la política de concesiones del Ministerio de Bienes Nacionales “termina por ser absolutamente inoficiosa”, recalcando que ésta “no constituye grandes fuentes de recursos para el Estado, sino que al contrario, muchas veces lo que implica es simplemente entregar tierra a personas que tienen mucho nivel de influencia”.

En esa línea además, el legislador insistió que la comunidad tiene enorme interés de ser parte activa de los procesos, frente a materias que les terminan por afectar o beneficiar. “La participación de los vecinos debiera ser una conducta asumida absolutamente. No se condice hoy en día que se tomen decisiones sobre políticas públicas que tengan impacto locales, sin que las comunidades, las organizaciones locales, los alcaldes, etc, no tengan una opinión sobre este particular”, recalcó.

“Insistir en que el ministerio tiene que cambiar estos criterios; se prestan más para las dudas, para la incertidumbre”, concluyó.