La iniciativa también considera la construcción de casetas sanitarias. Ahora, se espera la priorización del ejecutivo para que ingrese a tabla del Consejo Regional.

Chile Chico.- Con una gran y positiva noticia concluyó una semana de trabajo en terreno y actividades al interior de la comuna de Chile Chico, ya que, la tarde de este viernes el Alcalde Ricardo Ibarra, es informado que el Ministerio de Desarrollo Social otorgó la Recomendación Satisfactoria o RS para el proyecto de “construcción alcantarillado y casetas sanitarias Puerto Bertrand”.

Feliz se mostró la autoridad comunal, pero no pudo dejar de mencionar que lamentablemente en los últimos meses, personas con un mezquino afán político buscaban desinformar a la comunidad, llegando a señalar que el proyecto no se concretaría. Sin embargo, hoy las informaciones oficiales dicen todo lo contrario, lo que sin duda mejorara considerablemente la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Bertrand, manifestó el Alcalde.

“Una semana llena de actividades y terminar con esta gran noticia despachada desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de su Seremi, así es que, agradecer a todos los equipos que nos colaboraron. También lamentar la utilización política que en algún momento se hizo, tratando de defraudar a los vecinos, diciendo que este proyecto estaba perdido, en absoluto, siempre tuvimos la convicción de que este proyecto iba salir adelante y hoy es una realidad. La aprobación del RS por parte del Ministerio de Desarrollo Social, permite que siga su paso ahora en el Gobierno Regional, así es que, muy contento por los vecinos y vecinas de Puerto Bertrand. Estamos trabajando por todas las comunidades, nuestro compromiso no decae, al contrario, cada día lo reafirmamos aún más, pensando siempre en la gente que más necesita y están esperanzados en nuestro trabajo”.

Para levantar y sacar adelante este proyecto ha sido fundamental la función que ha desarrollado todo el equipo de profesionales de la Secplac del Municipio de Chile Chico, liderados por Claudia Poveda, quien junto con relevar la enorme labor de sus compañeros y compañeras de trabajo, destacó el cambio que este proyecto significará en la comunidad. Ahora, a la espera de que se puesto en tabla por el ejecutivo y se aprueben los más de 2.600 millones de pesos.

“Agradecer a todas las instancias que apoyaron en este proceso que ha sido largo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y mucha colaboración de varias instituciones. No ha sido sencillo, como todas las cosas buenas en la vida a veces cuestan, pero podemos decir con toda tranquilidad que vamos a poder ya iniciar el proceso de solicitud de ingreso a tabla en el Consejo Regional. Esto permitiría poder poner en marcha durante el tiempo que viene, una inversión muy importante para la localidad de Puerto Bertrand de más de 2.600 millones de pesos y que brindara la solución definitiva para que los vecinos y vecinas de ese sector, tengan el estándar de vida que se merecen”.

Ahora, se espera la voluntad del ejecutivo que priorice y ponga en tabla para el Consejo Regional este importante y necesario proyecto que beneficiara a los vecinos de la turística localidad de Puerto Bertrand, en la comuna de Chile Chico.