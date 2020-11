El legislador le entregó al ex regidor la medalla de Honor del Congreso Nacional.

Coyhaique.- Consciente de la enorme trayectoria y el gran aporte que ha significado su trabajo para Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto le rindió un sentido homenaje al ex parlamentario y regidor, Baldemar Carrasco, asegurando que “su trabajo y esfuerzo han permitido construir la historia de nuestra región”.

Según el legislador, “hemos querido hacer un reconocimiento a don Baldemar Carrasco, quien tiene una vasta trayectoria política y social, tres veces diputado por Aysén, dirigente de Codesa y de la Cámara de Comercio y vicerrector del Liceo San Felipe, entre otras. Claramente se trata de una persona que ha ayudado a construir la historia de nuestra región”.

“Se trata de alguien que nos ha representado no sólo en nuestro territorio, sino en todo el país. Tenemos que reconocer el gran aporte que ha significado su trabajo para nuestro desarrollo. Se trata de uno de los hijos más ilustres de Aysén”, señaló Calisto.

El legislador señaló que “habíamos previsto hacer este homenaje a Baldemar en otro contexto, con todo lo que significa honrar la labor de una persona junto a la comunidad, pero la pandemia ha dicho otra cosa y tenemos que hacer esta ceremonia de forma más íntima. Le entregamos la medalla de Honor de la Cámara de Diputados por su aporte, su trayectoria y también en su rol al firmar en contra de la dictadura de Pinochet durante los años 70”.

Finalmente, el propio homenajeado, Baldemar Carrasco, tuvo palabras de agradecimiento por este reconocimiento, asegurando que “estoy muy agradecido. En el parlamento trabajamos bastante, con mucho sacrificio, estuvimos en las duras peleas antes y después de la dictadura”.