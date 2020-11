Con una inversión que alcanza los 170 millones de pesos, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Aysén, comenzó los trabajos de sondaje en 7 terrenos ubicados en Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Villa Frei y Valle Simpson, los que suman un total de 24,9 hectáreas.

Los terrenos, 2 en Coyhaique, 2 en Chile Chico y el resto repartidos en las otras localidades mencionadas, pertenecen hoy a privados o al Ministerio de Bienes Nacionales y están en la etapa previa a la compra efectiva por parte del Serviu y para ello, necesitan cumplir con condiciones técnicas y legales que permitan su adquisición.

Además, explica el Director del Serviu, Nelson Quinteros “tenemos que tener certeza absoluta que el terreno es edificable para vivienda y para eso, tenemos que hacer estudios de suelos, que incluyen sondajes. El problema es que, en una región como la nuestra, con accesos difíciles, con poca maquinaria local, estos estudios son de costo muy elevado. Entonces, como Ministerio de Vivienda, nos hacemos cargo nosotros y generamos una especie de campaña de sondajes, eso quiere decir que, en algún trimestre del año, juntamos todos los posibles terrenos sujetos a compras y hacemos todos los sondajes al mismo tiempo”.

Si bien, estos estudios de suelo deberían hacerlos las entidades patrocinantes o los propios privados, el director aclara que “hay cosas que no le corresponden al Serviu, pero tenemos dos opciones: o nos sentamos a definir que no podemos hacerlo porque no nos corresponde o subirnos las mangas y hacerlo. Esta administración -y en eso hemos tenido el apoyo irrestricto del Ministro Felipe Ward- tomó la decisión de hacerlo, porque nuestro fin último es materializar proyectos y entregarles beneficios a nuestras familias”.

La autoridad de Vivienda explica que asumir este desafío, “garantiza que se haga. No es que podamos hacerlo mas rápido, sino que podemos hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, lamentablemente en la región no se haría. Es un trabajo que no es nuestro, pero que ya lo asumimos como propio”, recalcó Nelson Quinteros.

Estos estudios de terrenos en las 25 hectáreas, confirma el Director del Serviu, “podrían atender al menos a 750 u 800 familias. Justamente los sondajes mostrarán cuánto de los terrenos podrán ser ocupados en edificaciones y cuánto será destinado a áreas verdes, explicó.

Uno de los puntos relevantes, destaca la autoridad, es que “con esto, damos un paso importantísimo en el desarrollo de proyectos que a la larga van a terminar materializando, al menos, 800 viviendas y ahí sí que vamos a reactivar las economías locales, tal como nos ha instruido el Presidente Piñera”.

“El hecho de tener estos sondajes hoy, quiere decir que desde el primer trimestre del próximo año vamos a poder comprar terrenos y si es que todo sale bien, podremos comenzar a construir durante el segundo semestre del año 2021. Entonces a nivel de reactivación, los sondajes son un eslabón fundamental”, finalizó Nelson Quinteros.

Por su parte, el Seremi de Vivienda, Diego Silva, manifestó que “como Ministerio de Vivienda y Urbanismo estamos comprometidos con las familias que hoy llevan años esperando una solución habitacional y también sabemos la falta de terreno que tenemos en la región para construir viviendas sociales. Este trabajo implica un gran paso en ese sentido, ya que estamos evaluando terrenos que han sido compromisos adquiridos con las familias y con diferentes autoridades locales”.

Recalcó que estos trabajos permitirán “tener certeza de que los terrenos que posiblemente se van a comprar el próximo año aseguren calidad, seguridad y buen emplazamiento, que son prioridades para nuestro Gobierno, pensando siempre en un futuro digno y mejor para nuestras familias que necesitan una solución habitacional definitiva”, comentó la autoridad del Minvu.

Se espera, además que durante el primer trimestre del 2021 y también en el segundo semestre del mismo año, se hagan nuevos estudios de suelo con sondajes incluidos, que permitan ampliar las posibilidades de adquisición de nuevos terrenos, por parte del Serviu.