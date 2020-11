Recientemente fue lanzando el programa e-learning, perteneciente al programa FNDR “Capacitación, mejoramiento y competitividad de pescadores artesanales de Guaitecas”, el cual beneficiará a 525 personas de 12 sindicatos de la comuna de Las Guaitecas en las localidades de Melinka y Repollal.

Melinka.- El curso corresponde a la tercera cuota del plan de Zonas Contiguas, el cual tiene como objetivo idear y reunir iniciativas de inversión para apoyar el desarrollo más integral del sector de la pesca artesanal de la región de Aysén.

Luego de la ceremonia, la Intendente y representante del Presidente Sebastián Piñera en la región, Geoconda Navarrete, mostró su felicidad porque “finalmente se inicia un curso muy esperado por ellos, que nos permite materializar la tercera cuota de zonas contiguas que estaba pendiente. Fue un trabajo largo, porque se tuvo que buscar la forma de hacer los cursos de manera virtual; encontramos el mecanismo y hoy día es una realidad, espero que sea una herramienta que les permita una mejor comunicación y puesta en valor del trabajo que hacen”, dijo.

Una de las alumnas que va ser parte del curso SENCE, María Barrientos, indicó tras el lanzamiento que “es interesante, a mí me favorece harto porque estoy aprendiendo y si yo aprendo puedo ayudarle a mi hija con las tareas. Yo también trabajo y me ayuda a subirlo a las redes sociales, son cosas nuevas que uno va aprendiendo así que estoy contenta porque me sirve mucho. Si yo sé, le puedo enseñar a mi hija”.

En esa misma línea, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, explicó que “podremos continuar capacitando pero, evitando aglomeraciones y posibles contagios por el Coronavirus. El SENCE es pionero en este tipo de capacitaciones, a través de los fondos regionales por lo tanto, esperamos que el principio y el término de estos cursos se realice con éxito y, acompañaremos a los alumnos en todo el proceso con monitores desde la misma comuna”, explicó.

Desde el SENCE Regional en tanto, en voz de su directora, Katherine Kingman, mostraron su felicidad por dar inicio a este curso, el cual en una primera etapa se está ejecutando “el curso de alfabetización digital, que es un curso transversal que dura 30 horas y esperamos que los usuarios terminen la próxima semana. A partir de eso, vendría la segunda etapa consistentes en cursos de especialidad de 70 horas cada uno” agregando que “los beneficiarios están muy contentos porque las herramientas de aprendizaje han sido especialmente diseñados para ellos y hemos tenido una buena llegada con todos los beneficiarios, contemplándose todos los protocolos de seguridad así que no vamos a tener ningún tipo de exposición en la isla para que nos sigamos cuidando”, concluyó.