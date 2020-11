En la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Chile Chico, su encargado Sady Jerez, comienza a trabajar la idea de una “guía de oficios y servicios la comunidad”, se reúne con el Alcalde Ricardo Ibarra, a quien plantea esta iniciativa y la autoridad comunal dio visto bueno inmediato a este proyecto en bien de los emprendedores y emprendedoras de la comuna.

Chile Chico.- Tras la recopilación de los principales detalles junto a Esteban Barría en Guadal, Sady Jerez, logra la impresión de la guía, una documento esencial en los hogares, ya que, contiene datos de repostería y comida, transporte y carga, lavado, planchado, costuras y confección de vestuario, belleza personal, mecánica, reparación y gomería, servicios de taxi, confección de bloques, artesanías y mucho más.

“Tenemos esta guía de oficios la cual hemos estado entregando junto al Alcalde a nuestros emprendedores y emprendedoras, ya que, la mayoría son bien conocidos. Así es que, bastante contentos, la guía tiene mucha información práctica, teléfono, dirección, correo electrónico, algunos tienen redes sociales. Así es que, esperamos que la comunidad pueda retirar este documento que estará disponible a contar del día lunes en la OIRS de la Municipalidad. También hacer extensiva la invitación a nuestros emprendedores porque le vamos a ir a dejar más de algún ejemplar de esta guía de oficios que es bastante interesante, la que fue levantada completamente por la unidad de Fomento Productivo del Municipio de Chile Chico y que tiene por objetivo, promover y difundir el trabajo que desarrollan nuestros emprendedores y emprendedoras en nuestra ciudad y comuna”, indicó Sady Jerez.

Marta González, es una vecina de la calle Belarmino Burgos, que trabaja en la elaboración de bloques y es parte de la “guía de oficios”, instancia que agradece, ya que señala siempre estar acompañada, desde sus inicios por la actual gestión municipal.

“Tengo una pequeña fábrica de bloques de hormigón, estoy más que contenta con todo lo que he logrado, con todo el apoyo que he tenido. En ese sentido, agradecida del señor Alcalde, por todo su apoyo, no me han dejado de lado, me han ayudado con cursos, como prepararme, como organizarme en la salida y entrada de plata, que es fundamental, como mejorar el producto y eso ha sido bueno. Este apoyo es fundamental, es muy bueno, habla bien de nuestra autoridad comunal”.

Otro vecino que ha sorprendido con sus distintos trabajos en herrería artesanal es, Julián Vásquez, quien agradece ser parte de una “guía de oficios” que une a muchas personas de la comunidad que se desarrollan en distintas áreas.

“Es muy lindo tener a todos los emprendedores juntos en un solo libro, que me conozcan un poco también desde mi emprendimiento de fierros, que la gente sepa que existe una alternativa y contento porque todos los emprendedores tienen una historia detrás. Entonces, si fomentamos a ese emprendedor vamos a poder tener una mejor ciudad y ese es el objetivo de todos los vecinos, así es que, yo estoy muy contento de conocer a otras personas en su labor y que también puedan conocer lo que hago”.

Conocido cariñosamente como el “flaco de los plásticos”, Carlos Guzmán, lleva más de 20 años recorriendo las calles de Chile Chico con su carrito y ofertando sus productos a la comunidad. Por ello, se mostró feliz y agradecido de que el Municipio y la autoridad trabajen directamente con los emprendedores.

“Agradecido de don Ricardo y su equipo que andan todo el día trabajando para estar todos bien, esperando que sigamos así y cuidándonos. En este caso, yo creo que es muy bueno lo que está haciendo la autoridad, porque yo que llevo trabajando en la calle como 25 años, ningún Alcalde ha estado así ayudándonos y buscando oportunidades para tirar para arriba, preocupado por quienes estamos todos los días trabajando y él se da cuenta que de madrugada ya ando con mi carrito por todos lados”.

La “guía de oficios y servicios a la comunidad”, ya está siendo distribuida en toda la comuna de Chile Chico y según indicó la autoridad comunal, esta es una primera edición, los equipos del Municipio siguen trabajando para ir en apoyo de los emprendedores y emprendedoras, por ello, no se descarta una segunda edición de este importante y practico documento.