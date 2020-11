Como un gran paso calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del proyecto que permite un segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales, resaltando la urgencia que tienen una gran cantidad de familias que no están generando ingresos a raíz de la pandemia y asegurando que tiene que ser “sin letra chica”.

Valparaiso.- Según el legislador, “estamos muy contentos por la aprobación en particular de este segundo retiro del 10% en la Comisión de Constitución de la Cámara. Estamos avanzando y esperamos que lo antes posible este proyecto se pueda discutir en la sala de la Cámara de Diputados, esperamos que eso sea la próxima semana y después el Senado haga lo suyo y lo apruebe”.

Calisto agregó que “este proyecto es muy importante, porque hay muchas familias que no están recibiendo ingresos, especialmente en las comunas que aún están en cuarentena, como Coyhaique. Si el Gobierno no entrega el apoyo por las vías que corresponde, entonces el Congreso tiene que actuar. Por eso actuamos de la forma más rápida para que la gente pueda hacer uso de sus propios ahorros previsionales”.

“El retiro del 10% lo queremos sin letra chica, sin condiciones y sin mecanismos que busquen coartar este derecho que es de cada ciudadano que es dueño de sus fondos. Nadie debiera impedir este procedimiento, ni el Estado, ni el Gobierno ni las AFPS. Nosotros creemos que esto es una señal en torno a la emergencia sanitaria que tenemos en el país”, afirmó.

Calisto agregó que “lo que tenemos que hacer todos es trabajar para avanzar en la reforma previsional, que es el gran objetivo al cual tenemos que apuntar. Debemos mejorar la pensión básica solidaria, buscar la forma de apoyar a las personas con rentas vitalicias, que es un tercer proyecto que se va a comenzar a tramitar la próxima semana en la Comisión de Constitución. Vamos paso a paso, pero estamos trabajando desde el Congreso para garantizar que estos beneficios lleguen a la gente. Es la única manera rápida para que la gente pueda tener algún tipo de apoyo”.