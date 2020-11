Gran preocupación por muerte de ovinos y bovinos en invierno. Por ello, el trabajo desde ahora busca anticipar acciones para la próxima temporada.

Chile Chico.- Tras el permanente trabajo en terreno que desarrolla la Municipalidad de Chile Chico, fue el propio Alcalde Ricardo Ibarra, quien pudo recoger las inquietudes y preocupación de varias familias campesinas del interior de la comuna, quienes durante el reciente invierno sufrieron la pérdida de varios ovinos y bovinos.

Esta situación que para los pequeños productores significa una disminución considerable de sus ingresos y que plantearon con gran preocupación a la autoridad comunal, derivaron en que el edil invitara a la brevedad a los entes del agro para abordar este tema en una reunión, donde también participaron dirigentes de las AG de campesinos.

“Nos encanta poder recorrer los territorios, estar con la gente, escuchar y de ahí en conjunto buscar las soluciones. En este caso el clamor de la gente era que, en este invierno particularmente crudo y largo, tuvieron una gran mortandad de animales ovinos y bovinos. Así es que, en ese contexto le pedimos ayuda a los servicios del Agro, a quienes quiero agradecer públicamente su disposición, su buena voluntad, su compromiso como funcionarios públicos de estar con los dirigentes de las asociaciones gremiales, de responder todas las consultas, porque la reunión se extendió bastante. Pero al final del dialogo nos pudimos dar cuenta que nos faltaba esta comunicación, nos faltaba sentarnos a la mesa, nos faltaba conversar y hacer las consultas”.

Por su parte, el jefe del Sag en Chile Chico, Cristian Lozano, destacó la instancia de poder consensuar todas las visiones en una mesa de trabajo en pro de la gente de campo.

“Todas estas reuniones para nosotros siempre son súper positivas, la verdad es que para nosotros es sentirnos en casa, nosotros estamos constantemente en terreno y conversando continuamente con las asociaciones gremiales, con los ganaderos, con los usuarios del Sag en general. Y siempre son bienvenidas estas instancias de dialogo, donde podemos escuchar nuevas visiones, de personas que en el día a día no se acercan al servicio, no forman parte de los usuarios que se visitan con mayor frecuencia. Además, creo que en el ambiente en el cual se trabajó de un dialogo sincero, honesto y súper participativo, sin duda alguna, refuerza el trabajo que estamos haciendo en el día a día”.

En representación del INDAP asistió a la reunión el funcionario, Raimundo López, quien validó la jornada, ya que se pudieron derribar algunos mitos y explicar las acciones que desarrolla permanentemente el Instituto de Desarrollo Agropecuario.

“Contento de poder participar en representación de Indap, en una reunión con representantes de los grupos de productores locales, poder aclarar dudas y lo otro es, ir derribando mitos respecto a algunas situaciones de proyectos o de recursos. Sabemos que esta súper complejo el tema con respecto a lo que está pasando con la pandemia y en torno a los recursos que se van entregando. Pero aun así, Indap como institución no ha dejado de trabajar así como las otras instituciones al servicio de los productores, eso queda claro hoy día y se agradece también la retroalimentación por parte de la Municipalidad y de los mismos usuarios”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Campesinos de Puerto Guadal, Misael Henríquez, valoro ampliamente la instancia de dialogo, afirmando que en la actualidad nada se puede hacer por los animales que se perdieron en la reciente temporada de invierno, pero es bueno anticiparse para lo que será el próximo año, indicó.

“Yo pienso que ha sido positiva, rebuena la reunión, la buena voluntad de los funcionarios del Agro de estar acá con nosotros viendo las necesidades, a pesar de que hay pocas soluciones porque el problema ya pasó como yo les decía, nuestros animales ya se murieron. Pero si es bueno buscar las soluciones a futuro, si bien es cierto, el clima ha sido malo en este invierno, largo, una primavera muy mala, pero también viene la producción de lo que ha quedado y se le puede sacar mejor precio. Eso es lo que yo le proponía al señor Alcalde, la posibilidad de subsidiar fletes a la feria Coyhaique, para sacar mejor precio al ganado. Así es que, se valora la voluntad del Alcalde, de todos los funcionarios municipales y del Agro para atender las consultas del sector”.

En la reunión hubo representantes de las AG Campesinas de distintos puntos del interior de la comuna de Chile Chico, instancia convocada por el Municipio a través de la oficina de organizaciones comunitarias y que tuvo la participación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (CONAF) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).