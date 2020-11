Los legisladores argumentan que esta medida sanitaria está afectando económicamente a mucha gente que no puede salir a trabajar.

Coyhaique.- Ante la preocupación de una gran cantidad de personas que están pasando por una dura crisis económica por no poder salir a trabajar, los diputados Miguel Ángel Calisto y René Alinco pidieron al Gobierno que se termine la cuarentena en Coyhaique, argumentando que esta medida no está dando los resultados esperados.

Según el diputado Calisto, “la preocupación ha ido creciendo respecto a la situación de cuarentena que se vive en Coyhaique. Junto al diputado Alinco hicimos un contacto con el actual Ministro del Interior para solicitar que el Gobierno evalúe poner fin a la cuarentena, tomando en cuenta los graves problemas económicos y sociales que genera”.

“Evidentemente no queremos que haya más contagios, pero la cuarentena ha demostrado que tenemos el efecto inverso en muchas ciudades y en otras partes del mundo, como lo que sucede en Argentina que ahora está con cifras muy altas luego de muchos meses de cuarentena”, indicó.

Calisto agregó que “las medidas deben der de autocuidado, uso de mascarillas, distancias y uso de alcohol gel. Con esas medidas es absolutamente posible que la gente pueda volver a retomar sus actividades laborales. Hay un porcentaje de la población que legítimamente tiene asegurado su sueldo como funcionario público, pero el resto de la población tiene que hacerse su sueldo”.

“Vamos a cumplir dos meses de cuarentena, pero que pasa hoy con los pequeños empresarios de los restaurantes, la gente de peluquerías, los maestros, gásfiter, etc, están pasando por una situación tremendamente compleja. Por eso pedimos el fin de la cuarenta, es perfectamente posible que sigamos bajando la cantidad de contagios tomando las precauciones necesarias”, señaló.

“Hoy en día se están haciendo muchas fiestas clandestinas, sin fiscalización, y por culpa de esas personas irresponsables la gente de trabajo debe sufrir las consecuencias. Tiene que haber mayor fiscalización, mayor control, pero sin cuarentena, porque lo único que ha generado es mayor pobreza para mucha gente de nuestra región”, indicó.

Por su parte, el diputado René Alinco indicó que “hemos acordado con el diputado Calisto enviar una nota a las más altas autoridades del país, para pedirle y exigirle que levanten la cuarentena en Coyhaique. Creemos firmemente que está afectando el bienestar y se está produciendo derechamente una hambruna en nuestra ciudad. Estamos de acuerdo con adoptar medidas sanitarias, pero creo que no son las correctas”.

“Creo que es necesario fortalecer el cordón sanitario, pero levantar al más breve plazo la cuarentena. Como parlamentarios de la región, no podemos permitir que se tomen decisiones desde Santiago a costa del hambre de nuestra gente”, afirmó.

Finalmente, el diputado Alinco aseguró que “hemos acordado enviar este petitorio al Ministro de Salud, al nuevo Ministro del Interior y con copia al Presidente. Tenemos que actuar al más alto nivel, porque una vez más vemos que nuestras autoridades regionales no son capaces de mostrar la realidad de nuestra región. Estamos de acuerdo con todas las medidas pertinentes, pero que sean efectivas”.