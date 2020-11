Son más de seis años los que han pasado del hecho que le costó la vida al minero, Iván Vásquez Vásquez, en Chile Chico y hasta el día de hoy la Justicia Militar no ha cerrado el caso, aun cuando existiría un responsable de los hechos.

Chile Chico.- Vásquez fue detenido en mayo de 2014, en medio del procedimiento policial y estando en custodia del personal de Tercera Comisaria de Carabineros, muere en extrañas circunstancias. Es más, el informe médico da cuenta de graves lesiones que habrían sido provocadas por terceros.

“Le fracturaron las costillas, lesionaron su hígado e intentaron hacer creer que se había suicidado”

El abogado de la familia de la víctima, Cristian Cruz, señala que, “fue procesado y acusado un Suboficial de Carabineros por el asesinato de este ciudadano. Es importante recordar que a la víctima, le fracturaron las costillas, lesionaron su hígado e intentaron hacer creer que ese ciudadano que estaba detenido, por lo tanto, en custodia y bajo protección policial se había suicidado, quedando demostrado que ello era falso, que era una mentira”.

Cristian Cruz, sostiene su crítica hacia el nulo actuar en su momento del Ministerio Publico, quien a juicio de este abogado, abandonó a la víctima.

“La Fiscalía del Ministerio Publico, una vez más optó por mirar al lado, la vida de los aiseninos, de la gente que habita Aysén, parece que cuando es afectada por la policía no le importa al Ministerio Publico. Y esta causa fue llevada o la asumió la Justicia Militar, entidad que hasta el día de hoy, transcurridos seis años, no dicta sentencia. Lo cual no es responsabilidad del fiscal militar que investigó la causa, porque el fiscal ha indagado, algo no está funcionando y mientras tanto los hijos de Iván Vásquez, no pueden tener paz, no tienen derecho a justicia, no tienen derecho a reparación. Es absolutamente impresentable lo que aquí ha ocurrido”.

“Llamo a las autoridades designadas y electas que busquen medidas que agilicen la justicia para un ciudadano de Aysén, que murió en torturas”

El abogado de la familia de Iván Vásquez, también hace un llamado a las autoridades designadas y electas a pronunciarse respecto de este caso.

“Invito, llamo, pido a las autoridades, sí, es cierto, designadas por este Gobierno, no importa, porque las autoridades están al servicio de todos. Cuando digo designadas es porque no han sido electas, pero también llamo, invito, pido a las autoridades electas a que busquen las medidas que agilicen la justicia para un ciudadano de Aysén, que murió en tortura al interior de una Comisaria y donde como ya lo he dicho, el Estado ha fallado cuando el Ministerio Publico no investigó y llevamos demasiado tiempo esperando”.

Cristian Cruz, espera que el Suboficial de Carabineros que habría participado en la muerte de Iván Vásquez, obtenga una condena de acuerdo al grave delito cometido, citando el ejemplo de un carabinero que en Rancagua (diciembre 2019), lanzó sobre la cabeza de un joven una lacrimógena, en medio del estallido social y junto con ser dado de baja fue condena a cinco años.

“Y es bueno que el señor Juez Militar, que es un General de Ejército, sepa que en Rancagua un joven recibió una lacrimógena en su cabeza y el Carabinero fue acusado de homicidio simple en grado de frustrado y le dieron cinco años. La víctima quedó grave de por vida, pero sobrevivió, Iván Vásquez no sobrevivió, al Carabinero del caso de Rancagua le reconocieron tres atenuantes, en el caso de Iván Vásquez, el Carabinero que asesinó no tiene tres atenuantes y al no sobrevivir la víctima no podemos esperar ni aceptar, una pena ni igual ni mucho menos inferior a la que se le dio al Carabinero por lesionar en este acto de homicidio frustrado al joven en Rancagua”, puntualizó el abogado de derechos humanos.