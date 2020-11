Parlamentario ofició al Ministerio de Bienes Nacionales, para conocer el número de solicitudes de concesión de tierras, ya sea a título gratuito u oneroso, que se hayan realizado desde el 2010 a la fecha en la región de Aysén.

Aysen.- Conocer el listado de solicitudes de concesión de tierras, ya sea a título oneroso o gratuito, realizado durante los últimos diez años en la región de Aysén, es el objetivo del requerimiento realizado por el Senador David Sandoval al ministerio de Bienes Nacionales.

En ese sentido, recordar que ya en la Cámara de Diputados, el parlamentario había solicitado información similar, consultando a ese ministerio sobre las concesiones de tierra otorgadas en la zona entre el 2000 y 2009, la cual arrojó un total de 18 concesiones, tanto gratuitas como onerosas. “(También) requerimos una fiscalización por parte de contraloría de todo el proceso. De esa fiscalización se determinó que la gran mayoría no cumplía con los objetivos que se habían fijado al requerir estas concesiones. muchas eran fundaciones de diferente título, involucrando a destacadas personas, pero la contraloría determinó que no se había cumplido con las exigencias que se habían establecido al haber sido otorgadas”, puntualizó.

Al respecto, Sandoval aclaró que no está en contra de estos procedimientos, sino que del proceso inconsulto que se realiza en estas concesiones, como por ejemplo, la discusión que se generó hace una semana con la solicitud realizada por la fundación La Tapera en la zona de Tortel. “No queremos que esto pase; no queremos que esto surja sin haber preguntado a los actores directos involucrados. La comunidad quiere ser parte del desarrollo de su territorio y eso nos parece fundamental”, indicó.

Por ello es que se le hizo formal presentación al Secretario de Estado, a lo que sumará una audiencia para abordar directamente estos temas “porque creemos que estos procesos habrá que perfeccionarlos”.

“Creo que las tierras son para la gente de la región de Aysén; se pueden concesionar, sin duda, pero tendrán que cumplir todos los procesos y que en esos territorios se desarrollen proyectos relevantes, significativos y de verdadero impacto”, subrayó.

En esa línea, recalcó que en Villa O´Higgins hay un gran proyecto de conservación del huemul, “pero no sé si se habrá cumplido con ese objeto”, recordando que se logró detener una anexión de tierras fiscales a ese mismo proyecto.

Por lo mismo, Sandoval insistió en que “tenemos que poner en prioridad lo que significan las tierras para la gente de la región”, enfatizando que de lo que se trata es de reconocer “los legítimos derechos de quienes llevan años esperando regularizar sus tierras, en tanto que a otros, por otras vías y mecanismos, se les entregan con mucha rapidez cientos de hectáreas sin saber al final el verdadero propósito de este tema”.

Finalmente, el legislador insistió en que lo más relevante ahora es que a aquellos pobladores que llevan años esperando, se le otorguen sus títulos de dominio, para lo cual también solicitó información sobre el número de casos pendiente de regularización en la región de Aysén.